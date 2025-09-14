Menü Kapat
Hava Durumu
En lezzetli Türk yemekleri belli oldu! Liste Şampiyonlar Ligi gibi

Eylül 14, 2025 13:08
1
En lezzetli Türk yemekleri

Türkiye'nin en lezzetli yemek listesi belli oldu. Listede Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya birçok yemek yerini aldı. İşte Türkiye'nin en lezzetli 7 yemeği...

2

Türkiye yöresel yemeklerle dünyanın en zengin mutfağına sahip. Karadeniz’in hamsili sofralarından Güneydoğu’nun baharat kokulu mutfaklarına, Ege’nin zeytinyağlılarından Anadolu’nun hamur işlerine kadar her bölgeye özgü lezzetler öne çıkıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden öne çıkan 23 lezzet derlendi. İşte öne çıkan o lezzetler:

3

1- EZOGELİN ÇORBASI

Gaziantep yöresine özgü bu doyurucu çorba, kırmızı mercimek, soğan, domates salçası, nane ve pul biberle hazırlanıyor. Rivayete göre, genç gelin Ezo, kayınvalidesinin gönlünü kazanmak için bu tarifi ortaya çıkarmış. Bugün hâlâ sofraların en sevilen başlangıçları arasında.

4

2- ŞAKŞUKA

Ege ve Akdeniz sofralarının vazgeçilmezi olan şakşuka, kızartılmış patlıcan, kabak, domates, sarımsak ve biberle hazırlanıyor. Özellikle yaz aylarında sofraları renklendiren en hafif zeytinyağlılardan biri.

5

3- İNEGÖL KÖFTE

19. yüzyılda Bulgaristan’dan göç eden Mustafa Efendi’nin tarifiyle İnegöl’de doğan bu köfte, yalnızca et, galeta unu ve soğandan oluşuyor. Sade malzemelerine rağmen lezzetiyle tüm Türkiye’ye yayılmış durumda.

6

4- PERDE PİLAVI

Siirt düğünlerinin baş tacı olan bu özel yemek, pirinç, tavuk, kuş üzümü, badem ve baharatlarla doldurulan pilavın tereyağlı ince bir hamurla kaplanıp fırınlanmasıyla hazırlanıyor. Biçimi yeni yuvaları, içindeki malzemeler ise bereketi simgeliyor.

7

5- TESTİ KEBABI

Kapadokya’nın imza yemeklerinden biri. Et, sebze ve baharatlar toprak testiye yerleştirilip fırında ağır ateşte pişiriliyor. Servis sırasında testinin kırılarak açılması, bu yemeği yalnızca lezzet değil aynı zamanda görsel bir şölene dönüştürüyor.

8

6- HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz'in vazgeçilmez balığı hamsi, bu yemekte iç pilavla buluşuyor. Fıstık, soğan ve kuş üzümüyle zenginleştirilen pilavın üzerine hamsiler dizilip fırınlanıyor. Bölgenin damak zevkini yansıtan gerçek bir başyapıt.

9

6- HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz’in vazgeçilmez balığı hamsi, bu yemekte iç pilavla buluşuyor. Fıstık, soğan ve kuş üzümüyle zenginleştirilen pilavın üzerine hamsiler dizilip fırınlanıyor. Bölgenin damak zevkini yansıtan gerçek bir başyapıt.

10

TADINA DOYULMAYAN DİĞER LEZZETLER

Liste, Anadolu’nun dört bir yanından sofraları süsleyen tatlarla devam ediyor. Antakya’nın kısırı, Diyarbakır’ın mercimek köftesi, Ege mutfağının yaprak sarması ve gözlemesi, Bursa’nın İskender kebabı ve Erzurum’un cağ kebabı Türk mutfağının çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Tatlılarda ise Gaziantep baklavası, Maraş dondurması ve Türk lokumu başı çekerken; simit, lahmacun, pide ve su böreği gibi sokak lezzetleri de her daim favori olmaya devam ediyor.

