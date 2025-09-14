En lezzetli Türk yemekleri belli oldu! Liste Şampiyonlar Ligi gibi

TADINA DOYULMAYAN DİĞER LEZZETLER

Liste, Anadolu’nun dört bir yanından sofraları süsleyen tatlarla devam ediyor. Antakya’nın kısırı, Diyarbakır’ın mercimek köftesi, Ege mutfağının yaprak sarması ve gözlemesi, Bursa’nın İskender kebabı ve Erzurum’un cağ kebabı Türk mutfağının çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Tatlılarda ise Gaziantep baklavası, Maraş dondurması ve Türk lokumu başı çekerken; simit, lahmacun, pide ve su böreği gibi sokak lezzetleri de her daim favori olmaya devam ediyor.