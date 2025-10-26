Erdek'te dehşete düşüren anlar! Denizden erkek cesedi çıkarıldı

Erdek'te sabah saatlerinde deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, cesedin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir’e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özdemir’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.