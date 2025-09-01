Ev kiralamaya giden aile sırra kadem bastı! Günler sonra yeni gelişme

Mardin'de yaşanan olay herkesi tedirgin etti. İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör hep birlikte Midyat'a giderek ev kiraladı. Fakat aileden o günden sonra haber alınamadı. Yakınlarının endişe ettiği aileyle ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı.

HATLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Midyat'ta mevcut telefon hatlarını kapatıp yeni hat kullanmaya başlamaları nedeniyle Nusaybin’deki yakınlarının ulaşamaması üzerine kayıp ihbarı yapıldı.

AİLEDEN İYİ HABER

Yeni hattın aktif hale gelmesiyle birlikte ailenin sağ salim olduğu bilgisine ulaşıldı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Nusaybin’deki yakınlarıyla yeniden iletişime geçtiği bildirildi.