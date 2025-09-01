Galata Köprüsü'nde denize düştü! Kadının nefes kesen kurtarılma anı kamerada

Eminönü'nde Galata Köprüsü üzerinde bir kadın denize düştü. Boğulma tehlikesi geçirdiğini gören bir adam denize atlayarak kadını kurtardı. Kurtarma teknesi ikisinin de yardımına giderek çıkardılar.



NEFES KESEN KURTARIŞ

Kadının sağ bir şekilde kurtulduğunu gören çevredeki vatandaşların, ekipleri ve kadını kurtaran adamı alkışladığı anlar kameraya yansıdı. Kadının sudan çıkarıldığı anlar vatandaşların kamerası tarafından kaydedildi.



Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.