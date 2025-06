Görmeden engelleri aştı, birikimlerini kitap haline getirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Martinler Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki doğuştan görme engelli milli sporcu ve yazılımcı Yusuf Durdurmuş, azmiyle birçok işi başardı. Yusuf Durdurmuş, üç yıl boyunca kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırarak, engelleri sanatla aşan bir başarı hikayesine imza attı.

BİRİKİMLERİ KİTAP HALİNE GETİRDİ

Görme engeline rağmen geliştirdiği teknolojik becerileri sayesinde şiirlerini bilgisayarda özel yazılımlar yardımıyla yazıya döken Durdurmuş, arkadaşlarının teşvikiyle birikimlerini kitap haline getirerek okuyucuyla buluşturdu.



Kitabını ilçede kurulan kitap fuarında sergileyen Durdurmuş, okuyucuların yüreklerine dokundu. Engelli bireylerin istedikleri takdirde her şeyi başarabileceğini belirten Durdurmuş, bu bireylerin kendilerine yetebilmeyi öğrenmeleri gerektiğini aktardı.



"BEN 3 YILDIR BIR ŞEYLER KARALAMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Yazdığı notları şiir kitabı haline getiren görme engelli Yusuf Durdurmuş, "Ben 3 yıldır bir şeyler karalamaya çalışıyordum. Bilgisayarda tutuyordum ve silmiyordum. Toparlayınca şiir kitabı ortaya çıktı. Bazı arkadaşlarımla şiirlerimi paylaştım, kendileri bunların bir kitap olarak basılabileceğini söylediler ve bu yola girmeye karar verdim. Bilgisayarda, görme engellilere özel yazılımlar kullanıyorum aynı zaman da kendim de yazılımcıyım. Görme engelli insanlara yazılım, donanım işlerinde yardımcı oluyorum. Ekranda normal insanların fareyle ulaştığını biz görme engelliler, klavye üzerinden yapıyoruz. Yazı yazmaktan, program yazmaya, mailden sosyal medyada gezmeye kadar her şeyi yapabiliyoruz" dedi.

HER GÖRME ENGELLİ HAYATA 1-0 YENİK BAŞLAR

Engelli bireylere mesaj veren Durdurmuş, "Görme engelli bireylerimiz kendilerini geliştirmek için öncelikle ilk yapacakları iş bağımsızlıklarını kazanmaktır. Bağımsızlığını kazanmamış her görme engelli hayata 1-0 yenik başlar, birilerine muhtaç kalır. Bu sebeple öncelikli hedefleri kendi kendilerine yetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ardından ne yaparlarsa yapsınlar bir tane bilgisayar edinsinler ve dünyaya giriş yapsınlar. Bundan sonrasında ise istedikleri her şeyi rahat bir şekilde yapabilirler. Ailem benim her zaman yanımda durdu. Her zaman bu hayatta imkanlar dahilinde elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.