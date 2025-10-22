Menü Kapat
19°
Her detayı mide bulandırdı! Çocukları ağına düşürdü, çıplak fotoğraflarını istedi: Sapığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu

İstanbul yaşayan 32 yaşındaki S.A., online oyunlar üzerinden tanıştığı çocukları ağına düşürdü. Çocuklardan çıplak fotoğraflarını isteyen şahıs, santaj yaparak daha fazla fotoğraf ele geçirdi. İhbar üzerine yakalanan sapık adam, bugün hakim karşısına çıktı. Sanığın mahkeme salonundaki sözleri kan dondururken telefon ve bilgisayarında birçok çocuğun çıplak fotoğrafı olduğu tespit edildi. İşte mide bulandıran olayın detayları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 11:43

İstanbul'da mide bulandıran bir olay yaşandı. 2 çocuk babası 32 yaşındaki S.A., oynadığı bir çevrimiçi oyun üzerinden Kastamonu'da yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu Z.G. ile tanıştı.

ELİNDEKİ FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI

15 yaşındaki çocukla oyun oynayarak güvenini kazanan S.A, bir süre sonra çocuktan kendisine fotoğraf göndermesini istedi. Z.G., silme sözü karşılığında S.A.'ya fotoğraflarını gönderdi. Şahıs bir süre sonra kendisine atılan fotoğraf ile yaptığı Z.G.'den çıplak fotoğraflarını göndermesine devam etmesini istedi.

Her detayı mide bulandırdı! Çocukları ağına düşürdü, çıplak fotoğraflarını istedi: Sapığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu

Bir süre sonra durumdan rahatsız olan ve korkan Z.G, 26 Ekim 2024 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yapılan inceleme neticesinde S.A., gözaltına alındı.

TELEFONU VE BİLGİSAYARI ÇIPLAK ÇOCUK FOTOĞRAFLARIYLA DOLU

Cep telefonuna ve bilgisayarına el konulan S.A.'nın aynı yöntemle birçok çocuğun çıplak fotoğraflarını temin ettiği tespit edildi. Tutuklanan S.A. hakkında 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak', '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı.

Her detayı mide bulandırdı! Çocukları ağına düşürdü, çıplak fotoğraflarını istedi: Sapığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu

Davanın karar duruşması Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve mağdur çocuğun ailesi duruşma salonunda hazır bulundu.

"EŞİM BENİ ANLADI VE AFFETTİ"

Önceki duruşmada verilen mütalaaya karşı savunma yapan S.A., "İnterneti daha dikkatli kullanmam gerekiyordu. Bundan dolayı hatalıyım. Benim fiziki olarak bir ilişkim olmadı. Sadece internet üzerinden fotoğraf göndermem oldu. Telefonumda başka kızlara yönelik çıkan fotoğraflar da oldu, bu kızlarla da bir ilişkim olmadı. Hayatım boyunca hiç Kastamonu'ya gelmedim. Mağdurun kendisiyle hiç yüz yüze gelmedim. Bu olay ailemin yıkımına neden olmuştur. Çocuklarıma bakacak kimsem yoktur. Ben, hatalarımdan ders çıkardım. Özgürlüğümü kaybettim. Eşim beni anladı ve affetti. Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi talep ederim. Zamanı geri alabilseydim böyle bir suç ile önünüze gelmezdim. Mütalaayı kabul etmiyorum, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi.

AVUKATINDAN SKANDAL SÖZLER: KENDİ RIZASIYLA FOTOĞRAFLARI GÖNDERDİ

S.A.'nın avukatı ise müvekkilinin üzerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek, "Müvekkilim ile katılan mağdur arasında fiziki temas yoktur. Aynı zamanda iletişimi de rıza dahilinde gerçekleşmiştir. Müstehcen suçu işlenmediği düşüncesindeyiz. Çünkü rızasıyla kendi fotoğraflarını göndermiştir. Ayrıca cihazdaki görüntülerde cihaza kayıtlı görüntülerdir. Bununda herhangi bir ticaretini ya da farklı yerlere yayma suçu yoktur. Bu görüntüleri kendisi oluşturmamıştır. Aksine kendisine gönderilen görüntülerdir. Bu yüzden ticareti ya da yayma gibi bir durum yoktur. Mağduru ne tehdit etmiş ne de şantaj yapmıştır. Beyanları mağdurun çelişkilidir. Bir yandan korktuğunu söylemiş diğer yandan mesajlar atılmıştır. Müvekkilimin lehine hükümlerin uygulanarak tahliyesine ve beraatına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

Her detayı mide bulandırdı! Çocukları ağına düşürdü, çıplak fotoğraflarını istedi: Sapığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu

KIZIN BABASI DA KONUŞTU

Duruşmaya Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen katılan avukat ise, "Hiçbir indirim olmadan ve takdir indirimi yapılmadan cezalanmasını istiyoruz, ayrıca tutukluluk devam etsin" diye konuştu. Z.G.'nin babası M.G. ise, "Devrekani'de ikamet ediyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Olayı, savcılıktan beni ifadeye çağırdıklarında öğrendim. Daha önce kızım bu konudan bana hiç bahsetmedi" şeklinde konuştu.

24 YIL HAPİS CEZASI

Savunmaların dinlenmesinin ardından heyeti S.A.'yı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl, 'müstehcen görüntüleri yayma' suçundan ise 8 yıl ve 80 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

