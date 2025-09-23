Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Yaşam
Karaburun'da dalgalar nişanlı çifti ayırdı

İstanbul'un Karaburun Sahili'nde şiddetli dalgalar nişanlı çifti sürükledi. Denize giren çift bir süre sonra kayboldu. Acı haber bir süre sonra geldi.

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde denize giren İsveçli kadın ile nişanlısı tehlikesi geçirdi. Kadın kısa süre sonra kurtarılırken, erkek ise kayboldu. 45 dakikalık çalışmanın ardından çıkarılan adam, hastaneye görüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Karaburun'da dalgalar nişanlı çifti ayırdı

NİŞANLI ÇİFTİ DALGALAR AYIRDI


Arnavutköy Karaburun Sahili’nde, bugün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İsveç vatandaşı Meryem Elmasri ile nişanlısı Türk vatandaşı Mahmut Rahmet, denize girmek için sahile geldi. Bir süre sonra denize giren Elmasri ve Rahmet, dalgalar arasında kayboldu. Meyrem Elmasri kısa sürede kıyıya çıkartılırken, nişanlısı Mahmut Rahmet dalgalar arasında gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan ve denizden yürütülen yaklaşık 45 dakikalık arama çalışmalarında Rahmet, kıyıya yakın noktada ekipler tarafından bulunarak sahile çıkartıldı.

Karaburun'da dalgalar nişanlı çifti ayırdı


Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rahmet’in bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki adam hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

