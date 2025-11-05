Köprüden uçan otomobil dereye düştü: Anne öldü, oğlu yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İsmail T. (44) idaresindeki 46 AJH 815 plakalı otomobil, eski Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye düştü.

Yaralanan sürücü ile 72 yaşındaki annesi Ayşe T, itfaiye ve polis ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ANNE KURTARILAMADI, OĞLU YARALI

Kazada ağır yaralanan anne Ayşe T. kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunun Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.