Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Mavi yumurta sırası! Herkes bu tavuklar yumurtlasın diye bekliyor

Hatay'da mavi yumurtlayan Araucana cinsi iki tavuğu bölgede yoğun ilgi gören Nafile Sürmeli, komşularının da doktor tavsiyesiyle bu yumurtaları istediğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mavi yumurta sırası! Herkes bu tavuklar yumurtlasın diye bekliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 09:21

Hatay'da kümesinde bulunan 100 tavuğuyla yumurta üretimi yapan Nafile Sürmeli, 10 yıldır kendisinde olan ve mavi yumurtlayan Araucana cinsi 2 tavuğuna adeta gözü gibi bakıyor. Sürmeli’nin tavuklarının mavi yumurtalarıysa vitamin değerlerinin yüksek olması sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Mavi yumurta sırası! Herkes bu tavuklar yumurtlasın diye bekliyor

Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde yaşayan Nafile Sürmeli, evinin bahçesindeki 100 tavuğuyla yumurta üretimi yaparak para kazanıyor. Sürmeli’nin 100 tavuğu içinden gözü gibi baktığı 2 tavuğuysa mavi yumurtlayan Araucana cinsi tavuklar. Özel yemlerle beslediği mavi yumurtlayan tavuklarının yumurtalarıysa vitamin değerlerinin yüksek olması sebebiyle bölge halkı tarafından tercih ediliyor.

Mavi yumurta sırası! Herkes bu tavuklar yumurtlasın diye bekliyor

MAVİ YUMURTALAR BÖLGEDE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Mavi yumurtaların bölgede büyük ilgi gördüğünü söyleyen Sürmeli, komşularının da doktor tavsiyesiyle bu yumurtaları istediğini ifade etti. Sürmeli, "Yaklaşık 100 tavuğum var, bunların içinde sadece 2 tanesi mavi yumurtluyor. Daha önce 4 taneydi, ikisini sattım. Kalan iki tavuğa özel bakım yapıyorum, hastalıktan koruyorum. Yumurtaları da isteyen komşularıma doktor tavsiyesi üzerine veriyorum. Çocuklara faydalı olduğunu söylüyorlar" dedi.

Mavi yumurta sırası! Herkes bu tavuklar yumurtlasın diye bekliyor

Mavi yumurtaların kabuğunun diğerlerine göre daha kalın olduğunu söyleyen Sürmeli, bu özelliğin yumurtaları daha uzun ömürlü hale getirdiğini belirterek, "Bu tavuklar bende 10 senedir var. Özel yemlerle besliyorum, dikkat ediyorum. Yumurta kabukları kalın, kırılmıyor. Çocuklara da iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Depremden kurtardığı yumurtalarla hayatı değişti
ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#Mavi Yumurtlayan Tavuk
#Araucana Tavuk
#Yerel Tarım
#Yumurta Üretimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.