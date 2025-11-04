Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul güne sisle uyandı! Göz gözü görmüyor

İstanbul güne sisli bir havayla uyandı. Akşam saatlerinden itibaren etkisin göstermeye başlayan sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
08:13
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
08:13

'da akşam saatlerinden itibaren görülen sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbullular güne gri ve sisli bir havayla uyandı. Kent genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte yer yer zor anlar yaşadı.

İstanbul güne sisle uyandı! Göz gözü görmüyor

İstanbul Boğazı’nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.

İstanbul güne sisle uyandı! Göz gözü görmüyor

Üsküdar sahilinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu. Kartpostallık manzaralar oluşturan o anlar, Üsküdar sahilinde görüntülendi.

İstanbul güne sisle uyandı! Göz gözü görmüyor
