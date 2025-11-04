Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Serhat Yıldız

Tam 12 çocuğu var! Babanın çocuklarına koyduğu isimler gündem oldu

Denizli'de bir babanın 12 çocuk yapması ve onlara verdiği isimler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

04.11.2025
04.11.2025
Denizli’de yaşayan bir baba, çocuklarına verdiği isimlerle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türk tarihi ve kültüründen ilham alan baba, her biri anlam yüklü isimlerle çocuklarını adeta birer "destan kahramanı" gibi isimlendirdi.

Tam 12 çocuğu var! Babanın çocuklarına koyduğu isimler gündem oldu

HER BİRİ TARİHTEN BİR İZ TAŞIYOR

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede binlerce etkileşim alan isim listesi, Türk mitolojisi ve tarihine ilgi duyan kullanıcıların dikkatini çekti. Aileye ait listede yer alan çocuk isimleri şöyle:

Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan, Börübars Sancar.

SOSYAL MEDYADA FARKLI TEPKİLER

İsim listesinin paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada yorum yağmuru yaşandı. Kullanıcıların büyük bölümü, babanın bu tercihini “Türk kültürüne ve tarihine saygı duruşu” olarak değerlendirirken, bazıları da bu isimlerin “Her biri ayrı bir efsane” olduğuna vurgu yaptı. Yorumlar arasında mizahi paylaşımlar da dikkat çekti.

