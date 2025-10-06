Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Müslüman Japon’un hayatı "Tokyo’da Bir Derviş" belgeseline konu oldu

Üniversite öğrenciliği yıllarında gittiği Sudan’da müslüman olan ve 14 yıldır Tokyo Camii’nde İslam’ı Japonlara anlatan 76 yaşındaki Abdulkerim Shimoyama’nın hayatı "Tokyo’da Bir Derviş" belgeseline konu oldu. Abdulkerim Shimoyama:"Burada kitap çevirileri ve tur rehberliği yapıyor, lise ve üniversitelerden gelen Japonlara Tokyo Camii’ni ve İslam dinini tanıtıyorum. Şimdiye kadar 95 üniversiteyi ağırladık" ifadesini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Müslüman Japon’un hayatı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 12:24

’nın başkenti ’daki Waseda Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okurken gittiği Sudan’da İslam ile tanışarak Müslüman olan ve 14 yıldır Tokyo Camii’nde İslam’ı Japonlara anlatan 76 yaşındaki Abdulkerim Shimoyama’nın hayatı oldu. Tokyo Camii Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla Kürşat Kızbaz yönetmeliğinde hazırlanan "Tokyo’da Bir Derviş: Abdulkerim Shimoyama" belgeseli, Müslümanlığı seçmeden önce Shigeru adını kullanan Shimoyama’nın İslam dini ile tanışma ve İslam’ı Japonlara anlatma konusundaki çabalarını mercek altına aldı.

JAPONLARA İSLAM'I TANITTI

Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Camii Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas, Shimoyama’nın Japonlara İslam’ı tanıtma konusunda önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek, "Kendisi bizim için çok önemli ve kıymetli bir figür" dedi. Bu nedenle Tokyo Camii Diyanet Vakfı’nın Shimoyama’nın yaşam öyküsünü belgesel haline getirerek ölümsüzleştirmek istediğini aktaran Alas, "Tokyo’da Bir Derviş: Abdulkerim Shimoyama adlı belgeselimizi geçtiğimiz Eylül ayında yapmış olduğumuz Tokyo Camii 2. Sufi Film Festivali’nde Japon dostlarımızın beğenisine sunduk ve çok beğenildi" dedi.

27 YAŞINDA MÜSLÜMAN OLDUM

Hayatı belgesele konu olan Shimoyama ise, Tokyo’da bulunan Waseda Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okurken araştırma için Sudan’a gittiğini belirterek, "Müslümanların iyi niyetleri, samimiyetleri ve misafirperverliklerinden çok etkilendim" ifadesini kullandı. Japonya’ya dönüşünde Waseda Üniversitesi’nde okuyan Müslüman değişim öğrencileri ile iletişimini sürdürdüğünü vurgulayan Shimoyama, "Onların da etkisiyle 27 yaşında Müslüman oldum" dedi. 14 yıl önce Tokyo Camii için çalışmaya başladığını ifade eden Shimoyama, "Burada kitap çevirileri ve tur rehberliği yapıyor, lise ve üniversitelerden gelen Japonlara Tokyo Camii’ni ve İslam dinini tanıtıyorum. Şimdiye kadar 95 üniversiteyi ağırladık" ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüksekova'ya Vietnamlı gelin! Müslüman olduktan sonra dünyaevine girdi
ETİKETLER
#japonya
#tokyo
#belgesel
#müslümanlar
#İslam Mirası
#Shimoyama Abdulkerim
#Tokyo Camii
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.