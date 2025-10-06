Menü Kapat
 Ümit Buget

Yüksekova'ya Vietnamlı gelin! Müslüman olduktan sonra dünyaevine girdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nedim Bilici ile Vietnamlı Thi Hoa Chau'nun sosyal medya uygulaması üzerinden başlayan dijital aşk hikayesi, genç kadının Müslüman olmasının ardından yöreye özgü geleneksel bir düğünle evlenmesiyle, gerçek hayata ve mutlu sona taşındı.

Yüksekova'ya Vietnamlı gelin! Müslüman olduktan sonra dünyaevine girdi
Hakkari'nin ilçesinde yaşayan Nedim Bilici ile Vietnamlı Thi Hoa Chau'nun dijital hikayesi, genç kadının Müslüman olması akabinde bölgeye özgü geleneksel bir düğünle evlenmesiyle gerçek hayata taşınmış oldu.

Yüksekova'ya Vietnamlı gelin! Müslüman olduktan sonra dünyaevine girdi

Yüksekovalı Nedim Bilici ve asıllı Thi Hoa Chau, yaklaşık üç yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı. Kısa sürede dostlukları aşka dönüşen genç çift, uzak mesafelere rağmen ilişkilerini ilerletti. kararı alan Thi Hoa Chau, hayatının en önemli adımlarından birini atarak Yüksekova'da düzenlenen bir merasimle Müslüman oldu ve Viyan ismini aldı.

Yüksekova'ya Vietnamlı gelin! Müslüman olduktan sonra dünyaevine girdi

KÖY HALKI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Viyan ve Nedim Bilici, dün Yüksekova'ya bağlı Yeşildere köyünde hayatlarını birleştirdi. Bölgenin geleneksel ve görkemli adetlerine uygun olarak düzenlenen merasime, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Misafirler, yöresel kıyafetler içinde uzun halaylar çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan düğün, köy halkı tarafından da büyük ilgi gördü.

Yüksekova'ya Vietnamlı gelin! Müslüman olduktan sonra dünyaevine girdi

Damat Nedim Bilici, eşiyle tanışma ve evlilik sürecini İHA muhabirine anlattı. Bilici, "Sosyal medyada tanışıp görüştük. Ben Vietnam'a gittim, sonra onu buraya çağırdım. Aileler arasında anlaştık ve evlenme kararı aldık" dedi.

AİLESİ DE KARARI OLUMLU KARŞILADI

Eşinin yöre kültürünü ve düğünü çok sevdiğini belirten Bilici, "Viyan, tamamen kendi isteğiyle Müslüman oldu. Ailesi de bu kararı olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı. Bilici, dil farkını Türkçe ve biraz Vietnamca ile aştıklarını da sözlerine ekledi.

Yüksekova'ya Vietnamlı gelin! Müslüman olduktan sonra dünyaevine girdi

Gelin Viyan (Thi Hoa Chau) ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Sosyal medya üzerinden tanışıp konuştuk. Buradaki kültür ve gelenek çok farklı ama çok sevdim. Özellikle halayları çok farklı, zamanla alışacağım."
Yeşildere köyü Muhtarı Melik Bilici de, "Gelinimizi Vietnam'dan getirdik. Kendi isteğiyle Müslüman oldu. Düğünümüze katılan tüm misafirlere teşekkür ederiz" dedi.
Yeni evli çiftin şimdilik Yeşildere köyünde yaşamayı planladığı öğrenildi.

#vietnam
#evlilik
#düğün
#yüksekova
#aşk
#müslümanlar
#Uyuşma
#Interkültürel Ilişkiler
#Aşk Hikayesi
#Vietname
#Müslümanlık
#Kültür Farkı
#Dijital Aşk
#Gündem
