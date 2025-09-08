Okulların açılışı sağanak yağışla birleşti! İstanbul trafiği kilitlendi

Milyonlarca öğrenci için ders zili bugün çalıyor. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle 2025-2026 eğitim öğretim dönemi resmen başladı. Öğrenciler ve veliler de sabahın ilk ışıklarında okul yolunu tuttu. Okulların açılmasına bir de sağanak yağış da eklenince trafik yer yer durma noktasına geldi.

YÜZDE 60'LARA DAYANDI

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 53'e ulaştı.

ANKARA'DA DA DURUM AYNI

Ankara'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitime başladığı haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.

