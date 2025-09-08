Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Okulların açılışı sağanak yağışla birleşti! İstanbul trafiği kilitlendi

Yaz tatili bitti, milyonlarca öğrenci okullara geri döndü. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Okulların açılmasına bir de sağanak eklenince trafik durma noktasına geldi.

Okulların açılışı sağanak yağışla birleşti! İstanbul trafiği kilitlendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 09:05

Milyonlarca öğrenci için ders zili bugün çalıyor. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle 2025-2026 eğitim öğretim dönemi resmen başladı. Öğrenciler ve veliler de sabahın ilk ışıklarında okul yolunu tuttu. Okulların açılmasına bir de sağanak da eklenince yer yer durma noktasına geldi.

Okulların açılışı sağanak yağışla birleşti! İstanbul trafiği kilitlendi

YÜZDE 60'LARA DAYANDI

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 53'e ulaştı.

Okulların açılışı sağanak yağışla birleşti! İstanbul trafiği kilitlendi

ANKARA'DA DA DURUM AYNI

Ankara'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitime başladığı haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşandı.

Okulların açılışı sağanak yağışla birleşti! İstanbul trafiği kilitlendi

