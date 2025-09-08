Menü Kapat
Hava Durumu
26°
Gündem
Sonbahar yağışlı başladı! Kuvvetli sağanak yağmur alarmı! 6 il için sarı kodlu uyarı geldi

Türkiye, sonbahar mevsimine yağışlarla giriş yaptı. Yurt genelinde megakent İstanbul dahil birçok il bugün yağmurlu bir gün geçirecek. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bunun yanında Meteoroloji 6 il için sarı kodlu uyarı geçerken vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. İşte 8 Eylül hava durumu raporu...

Türkiye sonbaharın ilk ayı eylüle yağmurlarla merhaba dedi. Bunaltıcı geçen yaz aylarının ardından yurt genelinde birçok bölgede son birkaç günder yağışlı hava etkili oluyor. Yağışlar kimi bölgelerde sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara da neden oluyor. Yurt genelinde bugün de etkisini gösterecek.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bu arada Meteoroloji İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli sağanak yağışa bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar görülebilir. Bu yüzden vatandaşların karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Ayrıca Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BURSA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 28°C Parçalı bulutlu

EDİRNE 32°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ 30°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 32°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 32°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 31°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 26°C Parçalı bulutlu

KARS 27°C Parçalı bulutlu

MALATYA 32°C Az bulutlu ve açık

VAN 27°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 35°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 32°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C Az bulutlu ve açık

