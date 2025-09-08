Sonbahar yağışlı başladı! Kuvvetli sağanak yağmur alarmı! 6 il için sarı kodlu uyarı geldi

Türkiye sonbaharın ilk ayı eylüle yağmurlarla merhaba dedi. Bunaltıcı geçen yaz aylarının ardından yurt genelinde birçok bölgede son birkaç günder yağışlı hava etkili oluyor. Yağışlar kimi bölgelerde sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara da neden oluyor. Yurt genelinde bugün de yağmur etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu arada Meteoroloji İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli sağanak yağışa bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar görülebilir. Bu yüzden vatandaşların karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Ayrıca Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri ile Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
BURSA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 28°C Parçalı bulutlu
EDİRNE 32°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AFYON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ 30°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 32°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 32°C Az bulutlu ve açık
ADANA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 26°C Parçalı bulutlu
KARS 27°C Parçalı bulutlu
MALATYA 32°C Az bulutlu ve açık
VAN 27°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 35°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 32°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C Az bulutlu ve açık