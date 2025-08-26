Restoranda kanlı gece! Genç müşteriyi vahşice öldürdü

Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir restoranda yaşanan olay kan dondurdu. Restorana müşteri olarak gelen 20 yaşındaki Emirhan Kaya ve işletme sahibi Yılmaz E. arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Sokağa taşan kavgada Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'yı vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç müşteri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Cinayet şüphelisinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.