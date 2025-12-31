Rolls Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç kimdir? Tufan Erginbilgiç nereli, hangi üniversiteden mezun oldu?

İngiliz devi Rolls-Royce'da 2023 yılında CEO olarak görev alan Tufan Erginbilgiç 2 yılda gösterdiği başarının ardından dünya gündemine oturdu. Türk CEO gösterdiği performans ile şirket 2 yılda 12 kat büyümesini sağlayarak batmaktan kurtardı. Tufan Erginbilgiç'in gösterdiği başarının ardından hakediş olarak şirketten 106 milyon sterlin değerinde hisse alacak. Vatandaşlar tarafından Rolls Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç kimdir, nereli, hangi üniversitelerden mezun oldu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

İngiliz devi Rolls-Royce'un CEO'su olan Tufan Erginbilgiç 61 yaşındadır. Artvinli olan Tufan Erginbilgiç lisans eğitimini 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA yapan Tufan Erginbilgiç, 1989 yılında ise Ohio State Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Kariyerine Mobil Oil'de başlayan Tufan Erginbilgiç, 1996 yılında BP-Mobil birleşmesi sonrasında BP'de çalışmaya devam etti. BP bünyesinde 20 yılı aşkın süre görev alan Tufan Erginbilgiç, 5 yıl boyunca şirketin üst yönetim kadrosunda yer aldı. 2020 yılında ise BP'den ayrılarak altyapı yatırımlarına odaklanan ve yatırımcılar adına 81 milyar doları yöneten Global Infrastucture Partners'ta ortak olarak görev yapmaya başladı. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren GKN başta olmak üzere, ağır sanayi ve imalat şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu görevlerini sürdürdü. Tufan Erginbilgiç 2023 yılında Rolly Royce'da CEO olarak göreve geldi.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ NERELİ, HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Tufan Erginbilgiç aslen Arvinlidir. Tufan Erginbilgiç lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.