Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Samsun ve Giresun'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var!

Samsun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Giresun’da meydana gelen kazada ise 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 18:43

'un ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 54 KF 226 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bazı yaralılar, hava ambulansı ile Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Samsun ve Giresun'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var!



Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Vezirköprü-Durağan karayolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN’DA FECİ KAZA

’un Görele ilçesine bağlı Şenlik köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Görele’den Şenlik köyü istikametine seyir halinde olan Ali G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişinde dere yatağına yuvarlandı.

Samsun ve Giresun'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var!



Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta yolcu olarak bulunan Cemile Yiğit (50) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Ali G. ile yolculardan Asiye Y. yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

