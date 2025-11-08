Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Yakup Kalfa Caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 4 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah S., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.