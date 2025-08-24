Şifalı su diye gittikleri yer karı kocanın sonu oldu! Termal suyun içinde zehirlendiler

Çankırı'nın Orta ilçesinde İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çifti girdikleri sözde şifalı suda hayatlarını kaybetti. Bölgede hastalıklara şifa olduğu söylenen ünlü termal su zehirlenmeye yol açtı.

HEMOROİTE İYİ GELDİĞİ SÖYLENEN SU SONLARI OLDU

Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyüne giden karı koca hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen suya girerek oturdu. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar çifti suyun içinde hareketsiz buldu.

TERMAL SUDAKİ YER ALTINDAN ÇIKAN GAZ ZEHİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre çiftin suyla birlikte yer altından çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.