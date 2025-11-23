Şikayetçi olmaya gitmişti! Ölüm, ifade verirken yakaladı

Yusuf Erçorumlu ile F.T. alacak verecek davası nedeniyle telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yusuf Erçorumlu ve oğlu, F.T. ve T.B.’nin Sunguroğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerine gitti. Taraflar arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, vatandaşlar araya girdi.

ANİDEN FENALAŞTI

Yusuf Erçorumlu, olayın ardından kavga ettiği şahıslardan şikayetçi olmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne gitti. Erçorumlu, F.T. ve T.B.'den şikayetçi olduğu esnada aniden fenalaştı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erçorumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen M.T., F.T. ve T.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.T. ve T.B. tutuklandı.