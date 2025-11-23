ATM kullananlar dikkat! Gördüğünüzde sakın dokunmayın

YAPIŞTIRILMIŞ NOTLAR MASUM DEĞİL

ATM’de işlem yapmak üzere gittiğinizde cihazın üzerine yapıştırılmış notlar oldukça masum görünebilir. Ancak oldukça sıradan görünen bu notlar kimi zaman ilk defa karşılaşılması durumunda kişiyi paniğe sürükleyebiliyor. Sahte mesajlara yer veren bu notlarda “Para sıkıştı”, “Kartınızı buradan takın” gibi yönlendirmeler yer alıyor. Ancak bu yöntem ATM dolandırıcılarının belki de en uzun süreli kullandığı taktiklerden biri. Böyle bir not gördüğünüzde kesinlikle hiçbir işlem yapmadan uzaklaşmak en mantıklı yol olarak görülüyor.