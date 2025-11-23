ATM kullananlar dikkat! Gördüğünüzde sakın dokunmayın

Kategoriler
ATM’ler her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Para yatırma ve para çekme başta olmak üzere onlarca farklı işlemlerin gerçekleştiği bu cihazlar, insanların da tehlikeye en açık olduğu yerler arasında yer alıyor. Siber güvenlik uzmanları da halkın dolandırıcılara karşı dikkatli olması adına en çok kullanılan taktikleri kamuoyu ile paylaşıyor. Uzmanlar bazı işaretlerin fark edilmesi halinde kesinlikle dokunulmaması gerektiğini belirtiyor.
Dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün farklı bir boyuta ulaşırken, ATM dolandırıcıları da elbette boş durmuyor. Akıl almaz hileler ile dünya çapında milyonlarca kişi ATM dolandırıcılarının kurbanı oluyor. Üstelik eğitimi veya yaşı fark etmeksizin hemen herkes dolandırıcıların tuzağına düşüyor. İşte uzmanlar da bu tarz bir kötü son yaşamamak için halkı uyarıyor.
ATM dolandırıcılıklarında birden fazla taktik kullanılırken halkın da devamlı tetikte olması gerekiyor ve gördüğü işaretleri iyi okuması bu konuda istenmeyen sonuçların önüne geçilmesinde fayda sağlıyor.
ATM’de işlem yapmak üzere gittiğinizde cihazın üzerine yapıştırılmış notlar oldukça masum görünebilir. Ancak oldukça sıradan görünen bu notlar kimi zaman ilk defa karşılaşılması durumunda kişiyi paniğe sürükleyebiliyor. Sahte mesajlara yer veren bu notlarda “Para sıkıştı”, “Kartınızı buradan takın” gibi yönlendirmeler yer alıyor. Ancak bu yöntem ATM dolandırıcılarının belki de en uzun süreli kullandığı taktiklerden biri. Böyle bir not gördüğünüzde kesinlikle hiçbir işlem yapmadan uzaklaşmak en mantıklı yol olarak görülüyor.
ATM’ye gittiniz, kartınızı takıp yapacağınız işlemi seçtiniz ve artık şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ancak tuş takımının parmaklarınızın altında hareket ettiğini fark ettiniz. Anında durun ve şifrenizi kesinlikle yazmayın. Çünkü bu işaret şifrenizin kopyalandığını gösteriyor olabilir. Çünkü tuş takımının sabit olmaması skimmer adı verilen sahte bir pad’in cihaza yerleştiğini gösterebilir.
Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden biri de kart girişine yerleştirilen şeffaf ve fark edilmesi güç kaplamalar. Bu yolla kartın manyetik bilgileri kolaylıkla kopyalanabiliyor. Bu nedenle uzmanlar halkı, kart girişinde dışa çıkıntı ve parlaklık gibi bir farklılık hissettiğinde kesinlikle ATM’yi kullanmaması konusunda uyarıyor.
Bankalar güvenlik gerekçeleri ile genellikle ATM’lere kamera yerleştirir ve bu alışkın olduğumuz bir durumdur. Ancak kullandığınız ATM’de farklı bir kamera türü ile karşılaşırsanız büyük ihtimalle dolandırıcıların tuzağına düşmek üzeresiniz demektir. Zira kanun kaçakları bu yöntem ile sizin kart bilgileriniz ve şifrenize erişim sağlayabiliyor.
Kullanıcıların ATM kullanımında her zamankinden biraz daha dikkatli olmasında uyarıda bulunan uzmanlar şüphelendikleri takdirde kesinlikle işlem yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Suçluların kimi zaman sadece parmak izi alarak bile kendi veri tabanını genişlettiğini belirten bilişim uzmanları, kişinin şüphe duymasında sezgilerinin ön plana çıktığını ve bu sezgilere güvenilmesi gerektiğini vurguluyor.