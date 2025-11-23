Menü Kapat
Benim Sayfam
15°
Rusya’dan bir ilk! Dev altın hamlesi başladı

Kasım 23, 2025 16:23
1
Rusya Altın

Rusya Merkez Bankası, devlet bütçesini rahatlatmak için yıllardır dokunmadığı bir kaynağa yöneldi: Ulusal Refah Fonu’nun (URF) altın rezervi. Daha önce yalnızca kurum içi muhasebe hareketleriyle yer değiştiren bu altınlar, ilk kez doğrudan piyasaya satılmaya başlandı. Açıkçası bu, Moskova’nın ekonomik baskılar karşısında ne kadar zorlandığını da gösteriyor.

2

2.300 TONLUK DEV REZERVDEN GERİ ADIM

Rusya uzun süredir 2.300 tonun üzerindeki altın rezerviyle dünyanın en büyük beşinci altın sahibi olarak öne çıkıyordu. URF’de tutulan altın ise genelde “dokunulmaz” kabul ediliyor, piyasaya sürülmüyor, sadece devlet kurumları arasında aktarılıyordu.

3

Ancak son dönemde artan ekonomik yükler, Merkez Bankası’nı bu kuralı bozmak zorunda bıraktı. Özellikle “özel askeri operasyon” sonrası büyüyen bütçe açığı, altın satışını neredeyse kaçınılmaz hale getirdi.

4

FONUN ALTINI ERİYOR: YÜZDE 57’Sİ SATIŞA YÖNLENDİRİLDİ

RBC’nin paylaştığı verilere göre operasyon öncesi URF’de 405,7 ton altın bulunuyordu. Maliye Bakanlığı, bunun yüzde 57’sine denk gelen 232,6 tonluk kısmını gelir elde etmek amacıyla satışa yönlendirdi. Böylece fondaki altın miktarı 1 Kasım 2025 itibarıyla 173,1 tona kadar geriledi.

Yani fon son iki yılda yalnızca altın değil, genel anlamda da ciddi bir erime yaşadı.

5

FONUN TOPLAM VARLIĞI YARIDAN FAZLA KÜÇÜLDÜ

Ulusal Refah Fonu’nun toplam hacmi; altın, Çin yuanı ve diğer likit varlıklardan oluşuyordu. Fakat tablo bugün oldukça farklı. Fon, iki yılda 113,5 milyar dolardan 51,6 milyar dolara düştü. Milli gelire oranı ise yüzde 7,3’ten 1,9’a kadar indi.

