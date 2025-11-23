Rusya’dan bir ilk! Dev altın hamlesi başladı

Rusya Merkez Bankası, devlet bütçesini rahatlatmak için yıllardır dokunmadığı bir kaynağa yöneldi: Ulusal Refah Fonu’nun (URF) altın rezervi. Daha önce yalnızca kurum içi muhasebe hareketleriyle yer değiştiren bu altınlar, ilk kez doğrudan piyasaya satılmaya başlandı. Açıkçası bu, Moskova’nın ekonomik baskılar karşısında ne kadar zorlandığını da gösteriyor.