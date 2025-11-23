Trump’ın “Bitcoin Hazinesi” eriyor: 400 milyon dolar buharlaştı

“BİTCOİN HAZİNESİ” STRATEJİSİ TERS TEPTİ

Geçtiğimiz yıl TMTG, “Bitcoin Hazinesi” adını verdiği agresif yatırım stratejisiyle dikkat çekmişti. CEO Devin Nunes, temmuz ayında şirketin 2 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını duyurmuş ve bunun “finansal özgürlük” getirdiğini söylemişti.

Ancak bugün gelinen noktada, bu stratejinin şirket için ciddi bir risk olduğu söylenebilir.

TMTG’nin Bitcoin varlıklarının yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmı hâlâ dönüştürülebilir tahvillerin teminatı olarak tutuluyor. Öte yandan şirket, kripto çöküşü başlamadan önce bile eylül sonunda 54,8 milyon dolar net zarar açıklamıştı.