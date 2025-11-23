Menü Kapat
15°
Trump’ın “Bitcoin Hazinesi” eriyor: 400 milyon dolar buharlaştı

Kasım 23, 2025 16:30
Donald Trump Bitcoin

Kripto piyasasındaki sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketi TMTG’ye ağır darbe vurdu. Şirketin Bitcoin varlıkları ve hisseleri hızla değer kaybetti. Kripto paralardaki sert satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’ı bünyesinde barındıran Trump Media & Technology Group’u (TMTG) adeta sarsmış durumda. Bitcoin’deki hızlı gerileme, şirketin elindeki dijital varlıkların değerinin 400 milyon doların üzerinde erimesine yol açtı.

Açıkçası kripto piyasasında yaşanan bu son fırtına, TMTG cephesinde beklendiğinden çok daha sert bir tablo ortaya koyuyor.

2

BİTCOİN VARLIKLARINDA YÜZDE 30’U AŞAN KAYIP

Şirketin son finansal raporuna göre TMTG, eylül ayı sonunda 11 bin 542 adet Bitcoin tutuyordu. Yaz aylarında yaklaşık 1,37 milyar dolar eden bu rezerv, son haftalardaki düşüşle birlikte 950 milyon dolar civarına kadar indi. Yani değer kaybı yüzde 30’un çok üzerinde.

Bitcoin’in bu hızlı düşüşü, şirketin mali yapısını da sarsmış durumda.

3

BİTCOİN ZİRVEDEN YÜZDE 34 GERİLEDİ

Kripto paraların lokomotifi Bitcoin, son günlerde artan satış baskısıyla hızla aşağı çekildi. Cuma günü fiyat 82 bin 70 dolara kadar düştü.

Ekim ayında 126 bin 198 dolarla tüm zamanların zirvesine çıkan BTC, bugün o seviyenin tam yüzde 33,6 altında işlem görüyor. Piyasadaki bu sert iniş, doğal olarak TMTG’nin bilançosuna da aynen yansıdı.

4

TMTG HİSSELERİ DİBİ GÖRDÜ

Sarsılan sadece Bitcoin rezervleri değil; TMTG’nin borsada işlem gören hisseleri de hızla değer kaybetti.

Bu hafta 10 dolar seviyesine kadar inen hisse, şirket tarihinin en düşük noktasına geriledi. Yıl başından bu yana kayıp yüzde 70’i bulurken, ekim ayı sonundan bugüne gerileme yüzde 35 civarında.

Mart 2024’te halka arz edildiğinde 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan TMTG, bugün 2,9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sıkışmış durumda.

5

“BİTCOİN HAZİNESİ” STRATEJİSİ TERS TEPTİ

Geçtiğimiz yıl TMTG, “Bitcoin Hazinesi” adını verdiği agresif yatırım stratejisiyle dikkat çekmişti. CEO Devin Nunes, temmuz ayında şirketin 2 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını duyurmuş ve bunun “finansal özgürlük” getirdiğini söylemişti.

Ancak bugün gelinen noktada, bu stratejinin şirket için ciddi bir risk olduğu söylenebilir.

TMTG’nin Bitcoin varlıklarının yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmı hâlâ dönüştürülebilir tahvillerin teminatı olarak tutuluyor. Öte yandan şirket, kripto çöküşü başlamadan önce bile eylül sonunda 54,8 milyon dolar net zarar açıklamıştı.

