Şişli'de film gibi kaza! Aracıyla takla attı, burnu bile kanamadı

Şişli'de gece saat 00.00 sıralarında Piyalepaşa Bağlantı yolundan Kadıköy istikametinde seyir halindeki araca başka bir araç vurdu. Ancak çarpışmanın ardından diğer araç kaçarak ortadan kayboldu. Şoförünün alkollü olduğu söylenen araç takla atarak durabildi.

OTOMOBİL ÖNCE KALDIRIMA ÇARPTI ARDINDAN TAKLA ATTI

Kadıköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araca, aynı güzergâhta ilerleyen başka bir araç çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çarparak ters takla attı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri takla atan araçtan kendi imkânlarıyla çıkan şahıs kazadan çizik bile almadan kurtuldu.

BURNU BİLE KANAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından sürücünün yaralanmadığı anlaşıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde sağlandı. Takla atan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.