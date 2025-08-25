Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Şişli'de film gibi kaza! Aracıyla takla attı, burnu bile kanamadı

Şişli'de iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri önce kaldırıma vurdu ardından takla attı. Araçtaki şoförün burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla kurtulması sevindirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 01:50
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 01:52

Şişli'de gece saat 00.00 sıralarında Piyalepaşa Bağlantı yolundan Kadıköy istikametinde seyir halindeki araca başka bir araç vurdu. Ancak çarpışmanın ardından diğer araç kaçarak ortadan kayboldu. Şoförünün alkollü olduğu söylenen araç takla atarak durabildi.

Şişli'de film gibi kaza! Aracıyla takla attı, burnu bile kanamadı

OTOMOBİL ÖNCE KALDIRIMA ÇARPTI ARDINDAN TAKLA ATTI

Kadıköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araca, aynı güzergâhta ilerleyen başka bir araç çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çarparak ters takla attı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri takla atan araçtan kendi imkânlarıyla çıkan şahıs kazadan çizik bile almadan kurtuldu.

Şişli'de film gibi kaza! Aracıyla takla attı, burnu bile kanamadı

BURNU BİLE KANAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından sürücünün yaralanmadığı anlaşıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde sağlandı. Takla atan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şişli'de film gibi kaza! Aracıyla takla attı, burnu bile kanamadı
ETİKETLER
#trafik kazası
#otomobil kazası
#alkollü araç kullanma
#Kaçan Araç
#Piyalepaşa Bağlantı Yolu
#Yaşam
