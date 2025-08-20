Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Sıvı azot minik Elif'in üzerine döküldü! 19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 operasyon geçirdi

Nevşehir’de düzenlenen bir düğünde sahne şovu sırasında kullanılan sıvı azot, 8 yaşındaki Elif'in üzerine döküldü. Vücudunun yüzde 16’sı donan küçük kız, 19 gün yoğun bakımda kalarak 7 operasyon geçirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 12:25

Nevşehir'de 27 Temmuz’da meydana gelen olayda; ailesiyle birlikte yakınlarının düğününe katılan Elif Simay Tiftik, salonda arkadaşlarıyla oynadığı sırada gösteri amacıyla kullanılan sıvı azot cihazından çıkan buhara yaklaştı.

VÜCUDUNDA 2. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

önlemi alınmadan yapılan gösteri sırasında cihazdan fışkıran sıvı azot küçük kıza sıçradı. Elbiseleri vücuduna yapışan Elif’in vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Sıvı azot minik Elif'in üzerine döküldü! 19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 operasyon geçirdi

7 KEZ AMELİYAT OLDU

Ailesi tarafından önce Avanos Hastanesi’ne götürülen Elif, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya gönderilen küçük kız, 19 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve 7 kez ameliyat edildi.

Sıvı azot minik Elif'in üzerine döküldü! 19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 operasyon geçirdi

"19 GÜN YOĞUN BAKIMDA YATTI"

Anne Necla Tiftik, "Düğüne yeni gelmiştik, gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi" dedi.

Sıvı azot minik Elif'in üzerine döküldü! 19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 operasyon geçirdi

"NE BİR UYARI VARDI, NE DE GÜVENLİK ŞERİDİ"

Baba Yusuf Tiftik ise "Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım yanıyorum diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı vardı, ne de güvenlik şeridi. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Sıvı azot minik Elif'in üzerine döküldü! 19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 operasyon geçirdi

"BİR DAHA DÜĞÜNE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Küçük Elif de yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben oynarken çıkan buhara elimi uzatmıştım. Birkaç saniye sonra cihazın yanından su gelmeye başladı. Kıyafetlerim vücuduma yapıştı. Tedavi sürecim çok zor geçti. Bir daha düğüne gitmek istemiyorum."

