Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Plakasına 'ölüler görür' yazdıran gence polisten cevap gecikmedi

Orhangazi ilçesinde yaptığı hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden yakayı ele verdi. Plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerlediği anları paylaşan sürücülerin görüntüleri sosyal medya polis ekiplerinin önüne düştü. Görüntüleri izleyen bir polis memur ise sorumsuz sürücüyle yolda karşılaştı. Polis memuru yakaladığı genci trafik polislerine teslim etti. Trafik polisleri hem motosikleti trafikten men etti hem de cezai işlem uyguladı.

'ÖLÜLER GÖRÜR' YAZISINA 'POLİSLER DE GÖRÜR' KARŞILIĞI GELDİ

Motosikletinin arkasına plaka yerine "Ölüler görür" yazdıran sürücünün bu kez cezadan kaçamadığı anlar kameralara yansıdı. O anları kayda alan sürücünün "Sadece ölüler görür" sözlerine karşılık, polis ekiplerinin "Polisler de görür" cevabını verdi.

BU KEZ POLİSLERLE VİDEO ÇEKTİ

Cezadan kurtulamayan sürücü Baran E., bu kez polis ekipleriyle video çekti. Kendisine yazılan cezayı gülerek kayda alan genç, "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözleriyle şaşkınlık uyandırdı.

YAKALANMA ANLARI SOSYAL MEDYADA YİNE GÜNDEM OLDU

Hem trafiği hem de kendi canını hiçe sayan sürücünün bu trajikomik halleri sosyal medyada gündem olurken, sürücüye 15 bin lira üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik ve asayiş magandalarına geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.