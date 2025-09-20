Menü Kapat
Yaşam
Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Plakasına 'ölüler görür' yazdıran gence polisten cevap gecikmedi

Bursa'da plakasız motosikletiyle yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medya hesabından paylaşarak yakalanmayacağını düşünen sürücü Baran E. yakayı ele verdi. Ceza yiyen sürücünün motosikleti trafikten men edildi. Genç sürücü o anları gülerek kayda alırken, "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" diyerek pes dedirtti.

Orhangazi ilçesinde yaptığı hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden yakayı ele verdi. Plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerlediği anları paylaşan sürücülerin görüntüleri polis ekiplerinin önüne düştü. Görüntüleri izleyen bir polis memur ise sorumsuz sürücüyle yolda karşılaştı. Polis memuru yakaladığı genci trafik polislerine teslim etti. Trafik polisleri hem motosikleti trafikten men etti hem de cezai işlem uyguladı.

Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Plakasına 'ölüler görür' yazdıran gence polisten cevap gecikmedi

'ÖLÜLER GÖRÜR' YAZISINA 'POLİSLER DE GÖRÜR' KARŞILIĞI GELDİ

Motosikletinin arkasına plaka yerine "Ölüler görür" yazdıran sürücünün bu kez cezadan kaçamadığı anlar kameralara yansıdı. O anları kayda alan sürücünün "Sadece ölüler görür" sözlerine karşılık, polis ekiplerinin "Polisler de görür" cevabını verdi.

Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Plakasına 'ölüler görür' yazdıran gence polisten cevap gecikmedi

BU KEZ POLİSLERLE VİDEO ÇEKTİ

Cezadan kurtulamayan sürücü Baran E., bu kez polis ekipleriyle video çekti. Kendisine yazılan cezayı gülerek kayda alan genç, "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözleriyle şaşkınlık uyandırdı.

Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Plakasına 'ölüler görür' yazdıran gence polisten cevap gecikmedi

YAKALANMA ANLARI SOSYAL MEDYADA YİNE GÜNDEM OLDU

Hem trafiği hem de kendi canını hiçe sayan sürücünün bu trajikomik halleri sosyal medyada gündem olurken, sürücüye 15 bin lira üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Plakasına 'ölüler görür' yazdıran gence polisten cevap gecikmedi

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik ve asayiş magandalarına geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

Sosyal medya paylaşımları başına dert oldu! Plakasına 'ölüler görür' yazdıran gence polisten cevap gecikmedi
