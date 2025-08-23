Tekirdağ'da çocuklar yangın çıkarttı: Alevler büyüyünce kaçarak ortadan kayboldular!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocukların çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.



Yangın, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi ile Kaan Bey Sokak arasında kalan boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen çocuklar tarafından yakılan ateş kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.



Bölge sakinleri yangını çıkaran çocukların kaçtığını ifade ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.