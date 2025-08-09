TEM'de 7 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde zincirleme kaza yaşandı. Minibüs, panelvan, hafif ticari araç ve 2 otomobil olmak üzere toplam 5 araç birbirine girdi. Kazanın hemen ardından yavaşlayan trafik sebebiyle 100 metre geride 2 otomobil de çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

KAZA SEBEBİYLE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.