Ünlü iş adamının torunundan şoke eden iddialar! 320 milyon liralık miras krizi! Teyzelerini şikayet etti!

Ünlü iş adamı İhsan Bayrakçı’nın ölümünün ardından aile arasında miras krizi patlak verdi. Torun Kerem Siral şoke eden iddialarda bulunarak iki teyzesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Borusan'ın kurucusu Asım Kocabıyık'ın eski ortaklarından ve 1950'lerden itibaren Türkiye'nin önde gelen demir-çelik sanayicilerinden birisi olan iş adamı İhsan Bayrakçı'nın 1984 yılındaki vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı, eşi Sözan Bayrakçı ile üç kızı Birnur, Bilge ve Bisan'a kaldı. Bisan Siral'ın 2017'de akciğer kanserine yakalanmasının ardından aile içinde miras yüzünden kriz çıktı. Bisan Siral'ın 2019 yılında vefat etmesinin ardından miras tartışmaları giderek büyüdü.

ANNEANNEYE VASİ ATANDI

Bisan Siral'ın ikiz oğullarından iş insanı ve girişimci Kerem Siral, "akıl sağlığı ve akıl zayıflığı nedeniyle işlerini göremeyen anneannesi Sözan Bayrakçı'nın mal varlığının korunarak yönetilmesi, vesayet altına alınması ve kendisine yasal vasi atanması" talebiyle 31 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Kerem Siral'ın açmış olduğu vesayet davasında alınan sosyal inceleme raporunda, bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Sözan Bayrakçı'nın 2018 yılı itibariyle demans hastalığının bulunduğu öne sürüldü. Mahkeme, Kerem Siral'ın talebini haklı bularak 12 Kasım 2024'te davanın kabulüne ve Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasına karar verdi.

USULSÜZ RAPORLA VEKALET İDDİASI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mahkemenin bu kararının ardından İhsan Bayrakçı'nın demans teşhisi konulan eşi 92 yaşındaki Sözan Bayrakçı vasi tarafından yönetildi. Torun Kerem Siral 11 Nisan 2025'te anneannesi Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasının ardından banka hesaplarının boşaltıldığı ve usulsüz sağlık raporu alınarak vekaletname çıkarıldığı iddia etti. Siral teyzeleri Birnur Mermer ve Bilge Gündemir hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

320 MİLYONLUK MİRAS KRİZİ

Yeğen Kerem Siral, iş adamı Mehmet Mermer'in eşi olan teyzesi Birnur Mermer ve Bursa'nın önde gelen tekstil şirketlerinden ortaklarından Nedim Gündemir'in eşi olan teyzesi Bilge Gündemir hakkında yaptığı suç duyurusunda anneannesini hesabında bulunan 320 milyon liranın iki teyzesi arasında bölüşüldüğünü öne sürdü.

KİRA GELİRLERİNİ DE GİZLİCE HESAPLARINA AKTARDILAR

Teyzelerine miras davası açan Siral suç duyurusunda ayrıca, anneannesine ait tüm kira gelirlerinin de Birnur Mermer ve Bilge Gündemir tarafından 2018 ile Sözan Bayrakçı'ya mahkeme kararıyla vasi atanan Kasım 2024 tarihleri arasında gizlice kendi hesaplarına aktarıldığı öne sürdü.