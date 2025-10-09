Üreticiler dikkat! Trabzon'da gözüktü, ekipler harekete geçti

Çin'de ortaya çıkan ve 2017 yılında Türkiye'ye gelen kahverengi kokarca adlı böcek, 8 yıldır bölgedeki tarım alanlarında ciddi zararlara yol açıyor. Özellikle fındık bahçelerinde bitkinin öz suyunu emerek ürün kaybına neden olan zararlı, 300'den fazla bitki türüyle besleniyor.

CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR

Tarım ürünleri için ciddi tehdit oluşturan böceğin üremesini önlemek amacıyla biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri birlikte uygulanıyor. Kimyasal ilaçlamaların yanı sıra biyosidal mücadele de devreye alınırken, üreticiler bilgilendirme çalışmalarıyla sürece dâhil ediliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yürütülen çalışmalarda 18 ilçede ilaçlama yaptı. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 9 ekip ve 18 kişilik personel tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 22 bin noktada kışlak mücadelesi gerçekleştirildi. Bu çerçevede 1 milyon 400 bin metrekarelik alan ilaçlanarak zararlı popülasyonunun azaltılması hedeflendi.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Trabzon'da kahverengi kokarca ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, 22 bin noktada kışlak mücadelesine ilişkin çalışma yapıldığına dikkat çekti. Sağır, "Kahverengi kokarca böceği bilindiği üzere 2017 yılında Gürcistan‘da Karadeniz Bölgesi'ne intikal etmiş 2003 yılından itibaren de çok yaygın biçimde bir yayılım göstermiştir. Özellikle içinde bulunduğumuz yılda 37 vilayete yayılarak büyük bir istilacı haline almıştır. Bu tarım zararlısıyla amansız şekilde bir mücadelenin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu konuda yoğun bir mücadeleye girilmiştir. Bu kapsamda geçen yıl ve devam eden bu yıl Tarım İl Müdürlüğü'nün teknik yürütücülüğünde bizim Büyükşehir belediyemize ait 9 ekip 18 kişiden oluşan ilaçlama personelimiz yaklaşık 22 bin noktada kışlak mücadelesine ilişkin ilaçlama yapmıştır. Bu yapılarda yaklaşık 1 milyon 400 bin m2 alan ilaçlanmıştır. Tabii ki bu mücadele bir anda popülasyonu kontrol altına alabilecek bir mücadele değildir yıllara sare olacak bir mücadeledir. Vatandaşlarımızın bu mücadeleye katılımı sağlanmadan başarı elde etmek mümkün değildir. Bunun için vatandaşlarımızı ilaçlama esnasında İl Tarım Orman Müdürlüğü teknik elemanları ve Büyükşehir belediyemize ait personellerimiz tarafından bireysel ve toplu biçimde de bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir" dedi.



EN ÖNEMLİ TARIMSAL ZARARLI OLABİLİR

İstilacı türün çok hızlı üreme yeteneğine sahip olduğunu vurgulayan Sağır, "Ekim ayı itibari ile bir kışlak mücadelesi söz konusu. Kışlak mücadelesi dediğimiz kahverengi kokarcanın hava sıcaklığının belli bir derecenin altına inmesiyle birlikte yapılara doğru saklanmaya başladığı bir dönemdir. Bu da yavaş yavaş kışlaklara doğru yöneldiği için bu yapılarda mücadelemizi bütün ilçelerimiz de ekiplerimizle birlikte sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda bireysel olarak kendi yapılarına gelen bu kahverengi kokarcaları toplayarak imha etmeleri büyük önem arz etmektedir. Mücadelenin farklı yöntemleri var kışlak mücadelenin dışında biyolojik mücadele dediğimiz Samuray arısının salınması bu da belli ölçüde yapılıyor ancak bundan sonra almak en az 5 yıl gerektirdiği bilimsel kişiler tarafından ifade edilmektedir. Bunun yanında yine Mayıs döneminde bahçelere doğru bu yapılardan kışlaklardan kahverengi kokarca böceği yönelmeye başlar dolayısıyla bu bahçelerin de Mayıs-Haziran-Temmuz dönemlerinde belli aralıklarla ruhsatlı ilaçlarla ile ilaçlanması büyük önem arz etmektedir. Sonuç itibarıyla şu anda kahverengi kokarca böceği Türkiye'de en önemli tarımsal zararlı olarak değerlendirilebilecek bir böcektir. Onun için bunu önemsemeyelim. Bir elin nesi var iki elin sesi var anlayışıyla bu mücadeleyi bir seferberlik anlayışıyla yerine getirirsek popülasyonu belli ölçüde kontrol altına almamız mümkün olacaktır. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu mücadelenin ileriki yıllarda önemli bir mesafe kat edilmiş aşamasına gelmeyi arzuluyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak ruhsatlandırılmış 600 litre biyosidal ilaç satın aldık. 2 bin 550 tane feromon tuzak aldık bunlarla mücadeleye önemli ölçüde destek veriyoruz. Tür popülasyonu artıyor. İstilacı türe baktığımızda bunun çok hızlı üreme yeteneğine sahip olduğunu görebiliyoruz. Mücadeleyi hiç elden bırakmamak lazım aksi taktirde binalarımıza da girdiğinde psikolojik bir rahatsızlığa da sebebiyet verdiğini göreceğiz. Bir tiksinti oluşturuyor yani fiziki bir rahatsızlık da söz konusu oluyor. Ondan dolayı herkes evinin önünü süpürmeye çalışırsa daha hızlı bir sonuç alacağımız kesindir" şeklinde konuştu.



"KOKARCA ZARARLISI BİZİM ŞU ANDAKİ EN HAYATİ KONUMUZ"

Kavala Mahallesi Muhtarı Ziraat mühendisi Hasan Fahri Akçay ise, kahverengi kokarcanın fındık bahçeleri, meyve ve sebzelerde büyük zarara yol açtığını kaydederek, "Kokarca zararlısı bizim şu andaki en hayati konumuz. Özellikle fındık bahçelerimizde, sebzelerimizde ve meyvelerimizde vatandaşlar olarak büyük zarar görüyoruz. Bu toplumsal bir sorun haline geldi bu sorunu çözümü için hep beraber halk devlet dayanışmasıyla beraber sorunu çözmemiz lazım. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz halkımıza uyarıyoruz onlar da kendi imkanlarıyla tedbirleri almaya çalışıyorlar. Kokarca zararlısı şu anda kışlaklara yönelmiş durumda. Havaların sıcak gitmesi ile beraber aşırı derecede baskın var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu sorunu halledeceğiz. Biraz sabıra ihtiyacımız var. Sabır ve çalışmayla beraber inşallah bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Millet olarak gerçekten bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.