Her yeri işgal ettiler! Kahverengi kokarcalar vatandaşı canından bezdirdi

Giresun'un Görele ilçesine bağlı İsmailbeyli köyünde, kahverengi kokarcalar her yeri istifa etmiş durumda... İsmailbeyli Köyü Muhtarı Serdal Yenitürk, son günlerde köyde ciddi bir kokarca istilası yaşandığını söyledi.

Son iki gündür her yerden karşılarına çıktıklarını belirten Yenitürk, "Evlerimizin içinde, araçlarımızda sayısız kokarca bulunuyor. Fındık hasadı bu yıl zaten bu zararlı nedeniyle verimsiz geçti. Hasat bitti ama kokarcalar kışlaklara çekilmek için sıcak yerleri arıyor. Bu yüzden bahçelerden evlere, ahırlara ve araçlara yöneldiler" dedi.

"BİLİNÇLİ DAVRANMALIYIZ"

Kokarcayla mücadele konusunda vatandaşların bilinçli davranması gerektiğini vurgulan Yenitürk, "Biyolojik ve kimyasal mücadele başladı. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.