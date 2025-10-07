Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Trafikte sosyal medya cezası yolda: Makas atan, video çeken yandı

TBMM'de bu hafta ele alınması beklenen kanun teklifinde, trafik cezalarında yeni bir uygulamaya gidilecek. Buna göre, sosyal medya üzerinden trafik ihlallerini paylaşan sürücülere de ceza kesilecek. İşte düzenlemenin ayrıntıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trafikte sosyal medya cezası yolda: Makas atan, video çeken yandı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 09:33

Trafik kazalarını önlemek ve son yıllarda giderek artan trafik magandalarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bu hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi ile trafikte ilk kez '' cezası uygulanacak.

Trafikte sosyal medya cezası yolda: Makas atan, video çeken yandı

MAKAS ATAN, DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER YANDI!

Söz konusu yeni düzenlemeyle birlikte; artık karayolunda yarış düzenleyen, drift yapan, makas atan, ters istikamette araç kullanan, bilinçli şerit ihlali yapan, ambulans veya itfaiye aracına yol vermeyip bu hareketleri videoya kaydedip sosyal medyada paylaşan kişilere 25 bin Türk Lirası ceza kesilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti

180 BİN TL CEZASI VAR

Bunun yanı sıra 46 bin-180 bin TL arasında değişen para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine bir ay süreliğine el konulacak.

Trafikte sosyal medya cezası yolda: Makas atan, video çeken yandı

ASKER VE DÜĞÜN KONVOYLARINA ÖNLEM

Ayrıca arabasında yüksek sesle müzik açarak ve motor gürültüsü yaparak çevreyi rahatsız eden, konvoy halinde trafik güvenliğini tehlikeye atıp sosyal medya üzerinden paylaşan kişilere de 25 bin TL para cezası verilecek.

Trafikte sosyal medya cezası yolda: Makas atan, video çeken yandı

TEKLİFTEKİ EK DÜZENLEMELER

Meclis'te gündeme gelmesi beklenen teklifteki ek düzenlemeler şöyle:

  • 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananlara 25-50 bin, uyuşturucu alıp araç kullananlara 150 bin lira,
  • Saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden veya aracından inip başka bir sürücüye saldıranlara 180 bin lira para cezası,
  • Aracının plakasını kapatanlar veya harf-rakam değişikliği yapanlara 140 bin lira,
  • Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometreden fazla aşanların ehliyetlerine 30 gün el koyma,
  • Seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere 5 bin TL para cezası uygulanacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meclis'in ilk hafta gündemi ekonomi, Yargı Paketi ve trafik cezaları
ETİKETLER
#sosyal medya
#trafik cezaları
#Trafik Kazaları
#Trafik Kanunu
#Trafik Magandaları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.