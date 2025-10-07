Trafikte sosyal medya cezası yolda: Makas atan, video çeken yandı

Trafik kazalarını önlemek ve son yıllarda giderek artan trafik magandalarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bu hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi ile trafikte ilk kez 'sosyal medya' cezası uygulanacak.

MAKAS ATAN, DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLER YANDI!

Söz konusu yeni düzenlemeyle birlikte; artık karayolunda yarış düzenleyen, drift yapan, makas atan, ters istikamette araç kullanan, bilinçli şerit ihlali yapan, ambulans veya itfaiye aracına yol vermeyip bu hareketleri videoya kaydedip sosyal medyada paylaşan kişilere 25 bin Türk Lirası ceza kesilecek.

180 BİN TL CEZASI VAR

Bunun yanı sıra 46 bin-180 bin TL arasında değişen para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine bir ay süreliğine el konulacak.

ASKER VE DÜĞÜN KONVOYLARINA ÖNLEM

Ayrıca arabasında yüksek sesle müzik açarak ve motor gürültüsü yaparak çevreyi rahatsız eden, konvoy halinde trafik güvenliğini tehlikeye atıp sosyal medya üzerinden paylaşan kişilere de 25 bin TL para cezası verilecek.

TEKLİFTEKİ EK DÜZENLEMELER

Meclis'te gündeme gelmesi beklenen teklifteki ek düzenlemeler şöyle: