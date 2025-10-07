Fenerbahçe kadın voleybol takımı maçları ne zaman, saat kaçta? VakıfBank ile karşılaşacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 2025 Kadınlar Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçının tarihi ve yeri açıklandı.

TVF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank arasında gerçekleştirilecek olan kupa karşılaşması Ankara'da oynanacak.

Vatandaşlar tarafından Fenerbahçe kadın voleybol takımı maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana'nın, VakıfBank ile 2025 Kadınlar Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası Finali kapsamında oynayacağı karşılaşma 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.00'da düzenlenecek.

Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmanın sonucunda kazanan takım belli olacak.

FENERBAHÇE KADIN VOLEYBOL TAKIMI SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Medicana'nın 2025-2026 Sultanlar Ligi maçları ise 12 Ekim 2025 Pazar günü başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Aras Spor ile İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak olan mücadele TVF Voleybol TV ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-lacivertlilerin Sultanlar Ligi'nin 2025-2026 sezonu kapsamında oynayacağı diğer maçların bilgileri ise şöyle:

19 Ekim 2025 Pazar 13.00 | Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları | TRT Spor Yıldız

22 Ekim 2025 Çarşamba 19.30 | Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana | TVF Voleybol TV - Tabii Spor

26 Ekim 2025 Pazar 20:00 | Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş | TRT Spor Yıldız