Galatasaray'da Leroy Sane gerçeği! Form düşüklüğünün sebebi belli oldu

Galatasaray’da Beşiktaş maçında oyuna sonradan giren Leroy Sane'nin formu eleştiriliyor. Yıldız oyuncunun sarı kırmızılı forma ile form tutamamasının nedenleri belli oldu. Uğurcan Çakır, Singo ve İlkay Gündoğan'ın performansından memnun Galatasaray'ın, beklentileri henüz karşılamayan tek transferi Leroy Sane oldu.

SANE YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAMIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Süper Lig ve Avrupa'da oynanan ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkan Sane, bir türlü form tutamayınca kritik Liverpool ile Beşiktaş sınavlarında yedek kulübesine çekildi. Alman yıldızın Galatasaray kariyerine kötü başlamasının altında üç neden yatıyor.

1-Bayern Münih'le Haziran ayında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldı ve dinlenme fırsatı bulamadan sarı-kırmızılı takıma geldi.

2-Yıllardır İngiltere-Almanya-ABD üçgeninde yaşayan Sane, Türkiye'ye hemen uyum sağlayamadı. 2 aydır otelde yaşayan Alman oyuncu, İstanbul'daki evini yeni kiraladı. Kızının ABD'deki eğitimini bölmek istemeyen Sane, eşi ve çocuğuna Aralık ayında temelli kavuşacak.

3-Manchester City ve Bayern Münih'te de sezonlara iyi başlamayan 29 yaşındaki oyuncu, geç form tutuyor.

ZAHA VE ZIYECH'TEN FARKLI

Akıllara Zaha ve Ziyech'i getiren Leroy Sane'yi, bu oyunculardan karakteri ayırıyor. Hocası Okan Buruk'un kararlarına saygı duyan Sane, takım arkadaşlarına kendisini sevdirdi ve bir an önce beklenen performansı göstermeye konsantre oldu.