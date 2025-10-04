Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte trafik kazalarının önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye gidildi.
Kış lastiğine geçişte tarih bu yıl öne çekildi. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanılması zorunlu olan kış lastikleri için uygulama tarihi değişti. Buna göre yeni tarih 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.
Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıktı.
Kış lastiği, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için zorunlu.
Zorunlu olduğu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL ceza kesiliyor ve aracın yola devam etmesine izin verilmiyor.