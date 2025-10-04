Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte trafik kazalarının önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye gidildi.

UYGULAMA TARİHİ DEĞİŞTİ

Kış lastiğine geçişte tarih bu yıl öne çekildi. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanılması zorunlu olan kış lastikleri için uygulama tarihi değişti. Buna göre yeni tarih 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

4 AYDAN 5 AYA ÇIKTI

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıktı.

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU?

Kış lastiği, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için zorunlu.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL ceza kesiliyor ve aracın yola devam etmesine izin verilmiyor.