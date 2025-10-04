Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 | Ümit Buget

Yozgat’tan çıkarılıyor, baş ağrısına bire bir!

Yozgat'ta doğada bulunan ametist ve kalsedon taşları, bölge halkına gelir kaynağı olmakla birlikte; baş ağrısı migren ve uykusuzluğa da iyi geliyor.

Yozgat’tan çıkarılıyor, baş ağrısına bire bir!
IHA
04.10.2025
04.10.2025
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde doğada bulunan ametist ve kalsedon taşları, el işçiliğiyle işlenerek ve süs eşyasına dönüştürülüyor. Bölge halkı için hem ekonomik hem de kültürel bir değer haline gelen bu doğal taşlar, yerel kalkınmaya ve tanıtıma da katkı sağlıyor.

Aydıncık ilçesi, sahip olduğu zengin doğal taş yataklarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ametist ve kalsedon taşlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede, bu taşlar yerel girişimciler ve zanaatkârlar tarafından doğadan titizlikle çıkarılıyor. Daha sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek kolye, yüzük, küpe, bileklik ve dekoratif objelere dönüştürülüyor. El emeğiyle üretilen bu aksesuarlar oldukça talep görüyor. Aynı zamanda çeşitli sergi ve fuarlar vasıtasıyla yurdun dört bir yanında tanıtılıyor.

Yozgat’tan çıkarılıyor, baş ağrısına bire bir!

'TAŞLAR KEŞFEDİLĞİNDE, EĞİTİCİ GELDİ'


Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Değerli Taş Sanatçısı Nimet Türker yöredeki doğal taşları aksesuara dönüştürdüklerini ifade etti. Türker, "Burada öğreticiliğini de yapıyorum. Yöremizde çıkan taşlar keşfedildiğinde o dönem Halk Eğitim’de atölye kuruldu. Dışarıdan eğitici geldi. Doğal taş ve kuyumculuk eğitimi aldık. Eğitimi tamamlayan arkadaşlarımızla birlikte bu yola devam ettik. Dernek kurduk. 2017 yılında Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi’ni kurduk. Yozgat’ın ilk kadın girişimi kooperatifiydi" dedi.

Yozgat’tan çıkarılıyor, baş ağrısına bire bir!


'BUNLAR ARACI, ŞİFA ALLAH'TAN'

Kadınların sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlaması adına çok faydası olduğunu söyleyen Türker, "Kurslar açıldı, kadınlar eğitimler aldı. Kooperatifimizde doğal taş üretimi yaptık, festival ve fuarlara katıldık. İstanbul, Bursa, Erzurum, Yalova gibi çok yere katılım sağladık. Yöremizin doğal taşını ve kültürünü tanıttık. Bu taşların faydaları eski çağlardan beri kullanılır ve alternatif tıp tarafından bilinir. Aksesuarlarımızdan alıp kullanıp şifasını enerjisini görüp teşekkür ve dua eden insanlara şahit oldum. Rabbimin güzellikle bahşettiği ışıl ışıl taşlar. Hiçbir şey boşa değil, bunlar aracı. Şifa Allah’tan" cümlelerini kullandı.

Yozgat’tan çıkarılıyor, baş ağrısına bire bir!


'BAŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR'

Taşların özelliklerine değinen Türker, "Mor renkli olan ametist taşı alternatif tıpta da kullanılmakta. Vücuttaki negatif enerjiyi ve stresi aldığı, pozitif enerjiye çevirdiği bilinir. Baş ağrısı, migren ve uykusuzluğa iyi geldiği bilinmekte. Bu taşlardan işlediğimiz takıları hem görsel olarak hem de şifasından faydalanmak adına çok talep görüyor. Gittiğimiz fuar ve festivallerde çok yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Mavi renkli olan taş kalsedon taşıdır. Eski çağlarda Bizanslı avukatların duruşmalara girmeden önce mutlaka kalsedon taşı taktığı öğrendiğimiz bilgilerden. Başarı ve nazar taşı olarak bilinir. Radyasyonu çekmesi, stresi alması ve başarı taşı olması sebebiyle çok rağbet gören taşlarımızdan. Günümüzde ‘Avukat Taşı’ olarak biliniyor" şeklinde konuştu.

