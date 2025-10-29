Yurdun doğusunda kar: Ardahan ve Kars beyaza büründü

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ İLERLİYOR

Kars-Digor kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. 2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde kar nedeniyle bazı bölgelerde buzlanma meydana geldi. Buzlanmanın olduğu bölgelerde sürücüler kontrollü ilerliyor. Bölgede kar etkisini sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi buzlanmaya neden oluyor. Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda etkili oldu.

YETKİLİLER UYARDI!

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini arttıran kar, yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor. Güzergahı kullanan sürücüler kontrollü ilerledi. Yetkililer, ilerleyen saatlerde buzlanmanın etkisini arttıracağını belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.