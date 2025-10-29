Menü Kapat
12°
Yaşam
Editor
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Yurdun doğusunda kar: Ardahan ve Kars beyaza büründü

Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi buzlanmaya neden oluyor. Yetkililer, ilerleyen saatlerde buzlanmanın etkisini arttıracağına dikkat çekti. Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı...

ve 'ın yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ İLERLİYOR

Kars-Digor kara yolunda , sürücülere zor anlar yaşattı. 2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde kar nedeniyle bazı bölgelerde meydana geldi. Buzlanmanın olduğu bölgelerde sürücüler kontrollü ilerliyor. Bölgede kar etkisini sürdürüyor.

Yurdun doğusunda kar: Ardahan ve Kars beyaza büründü

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi buzlanmaya neden oluyor. Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda etkili oldu.

Yurdun doğusunda kar: Ardahan ve Kars beyaza büründü

YETKİLİLER UYARDI!

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini arttıran kar, yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor. Güzergahı kullanan sürücüler kontrollü ilerledi. Yetkililer, ilerleyen saatlerde buzlanmanın etkisini arttıracağını belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

