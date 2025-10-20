Hasmını sokakta gördü: 6 aylık intikam hırsıyla 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı

19 Nisan 2025'te Bursa İnegöl'e bağlı Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta Suriye uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı.

Olay sonrası şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından cezaevine giren S.A.Ö.(15) geçtiğimiz günlerde çıktı.

SOKAKTA RASTLADI, ATEŞ EDEREK KOVALADI

Olaydan 6 ay sonra bugün saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen Nadir C.(65), denk geldiği hasmı S.A.Ö.'yü görünce elindeki tabancaya sarıldı. Nadir C. Elindeki tabancayla gence ateş ederek kovaladı.

MARKETE SIĞINDI

Koşarak kaçan S. A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Genç şans eseri yaralanmazken, silahlardan çıkan bir mermi cadde üzerindeki bir iş yerinin duvarına isabet etti.

Mağdur S.A.Ö. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.