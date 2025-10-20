Menü Kapat
TGRT Haber
14°
3. Sayfa
 Selahattin Demirel

Hasmını sokakta gördü: 6 aylık intikam hırsıyla 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı

Bursa'da 65 yaşındaki adam, kendisini 6 ay önce tabancayla yaralayan 15 yaşındaki gence tabancayla defalarca ateş etti. Genç şans eseri yaralanmazken tabancadan çıkan mermiler iş yerine isabet etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
00:10
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
00:10

19 Nisan 2025'te Bursa 'e bağlı Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı.

Olay sonrası şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından cezaevine giren S.A.Ö.(15) geçtiğimiz günlerde çıktı.

Hasmını sokakta gördü: 6 aylık intikam hırsıyla 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı

SOKAKTA RASTLADI, ATEŞ EDEREK KOVALADI

Olaydan 6 ay sonra bugün saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen Nadir C.(65), denk geldiği hasmı S.A.Ö.'yü görünce elindeki tabancaya sarıldı. Nadir C. Elindeki tabancayla gence ateş ederek kovaladı.

Hasmını sokakta gördü: 6 aylık intikam hırsıyla 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı

MARKETE SIĞINDI

Koşarak kaçan S. A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Genç şans eseri yaralanmazken, silahlardan çıkan bir mermi cadde üzerindeki bir iş yerinin duvarına isabet etti.

Mağdur S.A.Ö. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Arkadaş kavgası kötü bitti: Ölen 16, öldüren 14 yaşında
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da yağmur kazayı da beraberinde getirdi: Ölü ve yaralılar var!
ETİKETLER
#suriye
#kavga
#yaralanma
#suç
#tabanca
#inegöl
#Polisiye
#3. Sayfa
