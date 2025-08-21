Menü Kapat
1 ev için kaç Damla Kent Sertifikası gerekli? DMLKT borsa işlem görmeye başladı

1 ev için kaç DMLKT sertifikası gerektiği belli oldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut GYO iş birliği ile halka arz edilen "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası" Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Başakşehir’de inşa edilen Damla Kent projesinde 1540 konut, yatırımcılara gayrimenkul sertifikası modeliyle sunuluyor. İşte 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 Damla Kent konut için gerekli sertifika sayısı…

1 ev için kaç Damla Kent Sertifikası gerekli? DMLKT borsa işlem görmeye başladı
projesi, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle yatırımcılara sunuluyor. Sertifikalar, hem edinme hem de aracı olarak kullanılabiliyor.

1 EV İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKLİ?

Damla Kent ile yatırımcıların sahip olmak istedikleri daireler için belirli sayıda sertifika biriktirmeleri gerekiyor. Bu sayı dairenin büyüklüğüne, oda sayısına, bulunduğu kata, metrekaresine ve konumuna göre değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar kendi bütçelerine uygun şekilde sertifika alımı yaparak, proje tamamlandığında ev sahibi olma imkanı buluyor.

1 ev için kaç Damla Kent Sertifikası gerekli? DMLKT borsa işlem görmeye başladı

Örnek olarak, Damla Kent projesindeki daireler için belirlenen sertifika adetleri net rakamlarla duyuruldu. 4+1, 137 metrekarelik bir daire için 1.974.737 adet sertifika gerekirken, 3+1 98 metrekarelik bir daire için 1.440.071 adet sertifika gerekiyor. Yine 3+1 107 metrekarelik daireler için 1.561.100 sertifika, 2+1 76 metrekarelik daire için 1.111.671 sertifika ve 2+1 59 metrekarelik daire için ise 909.120 sertifika gerekiyor.

1 ev için kaç Damla Kent Sertifikası gerekli? DMLKT borsa işlem görmeye başladı

PROJE BİTİNCE SERTİFİKALAR NE OLACAK?

Gayrimenkul Sertifikası alan yatırımcılar için üç farklı yöntem bulunuyor. İlk yöntem olan Konut Edinme Hakkı (Asli Edim) kapsamında, yatırımcılar proje tamamlandığında gerekli sertifika sayısına ulaştıklarında ev sahibi olabiliyorlar. Bu sistem, küçük birikimlerle konut sahibi olmanın önünü açıyor.

1 ev için kaç Damla Kent Sertifikası gerekli? DMLKT borsa işlem görmeye başladı

İkinci yöntem olan Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim) seçeneğinde ise yatırımcılar konut almayı tercih etmedikleri durumda, proje sonunda daireler açık artırmaya çıkarılıyor. Buradan elde edilen gelir, yatırımcıların sahip oldukları sertifika miktarı oranında hesaplarına nakit olarak aktarılıyor. Üçüncü seçenek olan ’da alım-satım yoluyla ise yatırımcılar sertifikalarını hisse senedi gibi değerlendirebiliyor.

1 ev için kaç Damla Kent Sertifikası gerekli? DMLKT borsa işlem görmeye başladı

DAİRE/EV ALMAK İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası, her daire tipi için farklı sertifika adetleri üzerinden işlem görüyor. Yatırımcıların satın almak istedikleri daireye göre biriktirmeleri gereken sertifika sayısı belirlenmiş durumda. Böylece küçük veya büyük daire tercihlerine göre yatırım planı yapılabiliyor.

Örneğin, bazı daireler için gerekli olan sertifika adetleri şu şekildedir:

  • 4+1 137 metrekare daire: 1.974.737 sertifika
  • 3+1 98 metrekare daire: 1.440.071 sertifika
  • 3+1 107 metrekare daire: 1.561.100 sertifika
  • 2+1 76 metrekare daire: 1.111.671 sertifika
  • 2+1 59 metrekare daire: 909.120 sertifika
