1 ev için kaç Damla Kent Sertifikası gerekli? DMLKT borsa işlem görmeye başladı

Damla Kent projesi, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle yatırımcılara sunuluyor. Sertifikalar, hem konut edinme hem de yatırım aracı olarak kullanılabiliyor.

1 EV İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKLİ?

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası ile yatırımcıların sahip olmak istedikleri daireler için belirli sayıda sertifika biriktirmeleri gerekiyor. Bu sayı dairenin büyüklüğüne, oda sayısına, bulunduğu kata, metrekaresine ve konumuna göre değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar kendi bütçelerine uygun şekilde sertifika alımı yaparak, proje tamamlandığında ev sahibi olma imkanı buluyor.

Örnek olarak, Damla Kent projesindeki daireler için belirlenen sertifika adetleri net rakamlarla duyuruldu. 4+1, 137 metrekarelik bir daire için 1.974.737 adet sertifika gerekirken, 3+1 98 metrekarelik bir daire için 1.440.071 adet sertifika gerekiyor. Yine 3+1 107 metrekarelik daireler için 1.561.100 sertifika, 2+1 76 metrekarelik daire için 1.111.671 sertifika ve 2+1 59 metrekarelik daire için ise 909.120 sertifika gerekiyor.

PROJE BİTİNCE SERTİFİKALAR NE OLACAK?

Gayrimenkul Sertifikası alan yatırımcılar için üç farklı yöntem bulunuyor. İlk yöntem olan Konut Edinme Hakkı (Asli Edim) kapsamında, yatırımcılar proje tamamlandığında gerekli sertifika sayısına ulaştıklarında ev sahibi olabiliyorlar. Bu sistem, küçük birikimlerle konut sahibi olmanın önünü açıyor.

İkinci yöntem olan Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim) seçeneğinde ise yatırımcılar konut almayı tercih etmedikleri durumda, proje sonunda daireler açık artırmaya çıkarılıyor. Buradan elde edilen gelir, yatırımcıların sahip oldukları sertifika miktarı oranında hesaplarına nakit olarak aktarılıyor. Üçüncü seçenek olan Borsa İstanbul’da alım-satım yoluyla ise yatırımcılar sertifikalarını hisse senedi gibi değerlendirebiliyor.

Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası, her daire tipi için farklı sertifika adetleri üzerinden işlem görüyor. Yatırımcıların satın almak istedikleri daireye göre biriktirmeleri gereken sertifika sayısı belirlenmiş durumda. Böylece küçük veya büyük daire tercihlerine göre yatırım planı yapılabiliyor.

