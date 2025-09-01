1 Eylül’de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Okullar açılıyor

1 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

Okulların başlayacağı ilk gün olması sebebiyle Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu ulaşım araçları ile okula gidecek öğrenciler merakla öncelikle sorunun yanıtını araştırıyor.

Şunu ifade edelim ki geçen yıl okulların ilk günü toplu ulaşım araçları belli saatlerde ücretsizdi.

1 EYLÜL'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz yıl okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılmıştı.

Okulların başladığı ilk gün saat 06.00 ile saat 14.00 arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdi.

Fakat bu sene toplu ulaşım araçlarının okulların açıldığı ilk gün bedava olmasıyla alakalı resmi bir karar açıklanmadı.