 | Erdem Avsar

1. sınıflara uyum haftası zorunlu mu? Uyum haftası nedir?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlenecek uyum haftası hakkında velilerin merak ettikleri konular artıyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 17:39

2025-2026 yılı yaklaşırken, ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası heyecanı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek olan uyum haftası, öğrencilerin yeni eğitim ortamlarına adapte olmalarını amaçlıyor.

UYUM HAFTASI NEDİR?

Uyum haftası, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen bir programdır.

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, bu yılki uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Uyum haftası, öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmalarına, okulun fiziki yapısını ve kurallarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Bu süreçte, öğrencilerin kaygılarını azaltmak ve okula olumlu bir başlangıç yapmalarını sağlamak hedeflenir.

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Uyum haftasına katılım zorunlu değildir.

Bu kapsamda yoklama alınması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.

MEB'in açıklamalarına göre, uyum haftası öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayan bir etkinliktir ve katılım velilerin tercihine bırakılmıştır.

UYUM HAFTASINDA DERS İŞLENİR Mİ?

Uyum haftası boyunca ders işlenmek yerine, öğrencilerin okul ortamını tanıması için çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Bu etkinlikler arasında oyunlar, drama, sosyal ve sportif faaliyetler yer alır.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyum Haftası Ne Zaman Başlıyor?
Uyum haftası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu tarihler, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için geçerlidir.
ETİKETLER
#meb
#eğitim öğretim
#anaokulu
#İlkokul 1. Sınıf Kayıtları
#Uyum Haftası
#Öğrenci Uyum
#Aktüel
