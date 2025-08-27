1. sınıflara uyum haftası zorunlu mu? Uyum haftası nedir?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası heyecanı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek olan uyum haftası, öğrencilerin yeni eğitim ortamlarına adapte olmalarını amaçlıyor.

UYUM HAFTASI NEDİR?

Uyum haftası, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışma sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen bir programdır.

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, bu yılki uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Uyum haftası, öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmalarına, okulun fiziki yapısını ve kurallarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Bu süreçte, öğrencilerin kaygılarını azaltmak ve okula olumlu bir başlangıç yapmalarını sağlamak hedeflenir.

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Uyum haftasına katılım zorunlu değildir.

Bu kapsamda yoklama alınması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.

MEB'in açıklamalarına göre, uyum haftası öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayan bir etkinliktir ve katılım velilerin tercihine bırakılmıştır.

UYUM HAFTASINDA DERS İŞLENİR Mİ?

Uyum haftası boyunca ders işlenmek yerine, öğrencilerin okul ortamını tanıması için çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Bu etkinlikler arasında oyunlar, drama, sosyal ve sportif faaliyetler yer alır.