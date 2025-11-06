10 Kasım borsa, bankalar kapalı mı, açık mı? Bankalar ve borsanın çalışma durumu

Kategoriler
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 10 Kasım tarihinin pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı vatandaşlar tarafından resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı.
10 Kasım borsa, bankalar kapalı mı, açık mı olduğu merak ediliyor.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda 10 Kasım 2025 Pazartesi günü borsa ve bankalar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.
2025 yılında uygulanan resmi tatiller ise şöyle:
10 Kasım 2025 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için kamu kurumları ve belediyeler de hizmet vermeye devam edecek.