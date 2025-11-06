10 Kasım borsa, bankalar kapalı mı, açık mı? Bankalar ve borsanın çalışma durumu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 10 Kasım tarihinin pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı vatandaşlar tarafından resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

10 Kasım borsa, bankalar kapalı mı, açık mı olduğu merak ediliyor.

10 KASIM BORSA, BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda 10 Kasım 2025 Pazartesi günü borsa ve bankalar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

2025 yılında uygulanan resmi tatiller ise şöyle:

1 Ocak Yılbaşı

Ramazan Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kurban Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

10 KASIM KAMU KURUMLARI, BELEDİYELER TATİL Mİ?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için kamu kurumları ve belediyeler de hizmet vermeye devam edecek.