17°
10 Kasım borsa, bankalar kapalı mı, açık mı? Bankalar ve borsanın çalışma durumu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında pazartesi günü Türkiye genelinde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından ise 10 Kasım banka, borsa kapalı mı, açık mı olduğu merak ediliyor. 10 Kasım tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.

10 Kasım borsa, bankalar kapalı mı, açık mı? Bankalar ve borsanın çalışma durumu
'ü Anma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 10 Kasım tarihinin pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı vatandaşlar tarafından olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

10 Kasım , kapalı mı, açık mı olduğu merak ediliyor.

10 Kasım borsa, bankalar kapalı mı, açık mı? Bankalar ve borsanın çalışma durumu

10 KASIM BORSA, BANKALAR KAPALI MI, AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda 10 Kasım 2025 Pazartesi günü borsa ve bankalar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

2025 yılında uygulanan resmi tatiller ise şöyle:

  • 1 Ocak Yılbaşı
  • Ramazan Bayramı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • Kurban Bayramı
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
10 Kasım borsa, bankalar kapalı mı, açık mı? Bankalar ve borsanın çalışma durumu

10 KASIM KAMU KURUMLARI, BELEDİYELER TATİL Mİ?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için ve belediyeler de hizmet vermeye devam edecek.

