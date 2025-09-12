10 Kasım resmi tatil mi 2025? Okullarda ders olup olmadığı belli oldu

Tüm Türkiye'de düzenlenen anma törenleri yapılan 10 Kasım'a az bir süre kalmasıyla beraber etkinlikler de belli oluyor. Bu özel günün resmi tatil olma durumu da merak edildi.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde tüm Türkiye yasa boğulurken, çeşitli anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım, 2025 resmi tatiller takviminde yer almadığı için iş yerlerinde mesaiye devam ediliyor.

10 KASIM ARA TATİLE Mİ DENK GELİYOR?

10 Kasım Anma törenleri kapsamında yapılacak olan etkinliklerin yapılmayacağına dair çıkan iddialar sonrasında MEB açıklamada bulunmuştu. 10 Kasım gününe özel anma törenleri düzenlenirken ara tatil hakkındaki açıklama şöyle oldu:

"Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır."