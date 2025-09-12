Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

10 Kasım resmi tatil mi 2025? Okullarda ders olup olmadığı belli oldu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne kısa süre kala resmi tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı özel törenlerin yapılacağı 10 Kasım resmi tatil mi araştırması başladı.

10 Kasım resmi tatil mi 2025? Okullarda ders olup olmadığı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
11:36
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
11:36

Tüm Türkiye'de düzenlenen anma törenleri yapılan 'a az bir süre kalmasıyla beraber etkinlikler de belli oluyor. Bu özel günün olma durumu da merak edildi.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal 'ün ölüm yıldönümünde tüm Türkiye yasa boğulurken, çeşitli anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım, 2025 resmi tatiller takviminde yer almadığı için iş yerlerinde mesaiye devam ediliyor.

10 Kasım resmi tatil mi 2025? Okullarda ders olup olmadığı belli oldu

10 KASIM ARA TATİLE Mİ DENK GELİYOR?

10 Kasım Anma törenleri kapsamında yapılacak olan etkinliklerin yapılmayacağına dair çıkan iddialar sonrasında MEB açıklamada bulunmuştu. 10 Kasım gününe özel anma törenleri düzenlenirken ara tatil hakkındaki açıklama şöyle oldu:

"Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır."

10 Kasım Anma töreni yapılmayacak mı? MEB açıkladı
ETİKETLER
#atatürk
#resmi tatil
#10 Kasım
#Milli Bayram
#Anma Töreni
#Aktüel
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktadır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
