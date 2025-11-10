10 Kasım'da maaş yatar mı? Maaş ödemesi bekleyenler dikkat

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün maaşların hesaba geçip geçmeyeceği merak edilirken vatandaşlar maaş ödeme günlerini heyecanla bekliyor.
2025 yılında 10 Kasım pazartesi gününe denk gelirken maaş ödemeleri de hesaplara geçer. 2025 resmi günler takviminde yer almaması nedeniyle kamu kurumları, bankalar normal çalışma düzenine devam ediyor. Buna göre maaş ödemeleri de yapılıyor.
Türkiye'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatiller takviminde yer almıyor. Buna göre bugün devlet dairelerinde normal mesai düzeni devam etmekte. Vatandaşlar maaş ödemeleri alabilecek, bankalarda işlemlerini gerçekleştirebilecek ve nüfus müdürlüklerinde işlemlerini yapabilecek.
Yılbaşı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba