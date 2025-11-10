10 Kasım'da maaş yatar mı? Maaş ödemesi bekleyenler dikkat

Bugün maaşların hesaba geçip geçmeyeceği merak edilirken vatandaşlar maaş ödeme günlerini heyecanla bekliyor.

10 KASIM'DA MAAŞ YATAR MI?

2025 yılında 10 Kasım pazartesi gününe denk gelirken maaş ödemeleri de hesaplara geçer. 2025 resmi günler takviminde yer almaması nedeniyle kamu kurumları, bankalar normal çalışma düzenine devam ediyor. Buna göre maaş ödemeleri de yapılıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatiller takviminde yer almıyor. Buna göre bugün devlet dairelerinde normal mesai düzeni devam etmekte. Vatandaşlar maaş ödemeleri alabilecek, bankalarda işlemlerini gerçekleştirebilecek ve nüfus müdürlüklerinde işlemlerini yapabilecek.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı​ Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı​ Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba