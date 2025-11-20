20 KASIM (BUGÜN) NE GÜNÜ? 20 Kasım’da ne oldu, kim öldü, kim doğdu?

Menü Kapat
20 KASIM NE GÜNÜ?

20 Kasım tarihi Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor.

5
20 Kasım (Bugün) ne günü?

20 KASIM’DA NE OLDU?

1863 - Ziraat Bankası'nın kuruluşu.

1881 - Osmanlı Devleti'nde yayımlanan Muharram Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye örgütü kuruldu.

1910 - Meksika Devrimi başladı.

1922 - Lozan Konferansı'nın açılış töreni yapıldı.

1923 - Halk Fırkası, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütünü bünyesine aldı.

1936 - İspanya İç Savaşı'nda faşist ayaklanmaya karşı Cumhuriyetçiler safında mücadele eden anarşist önderlerden Buenaventura Durruti öldürüldü.

1939 - BBC Türkçe Servisi, yayınlarına başladı.

1940 - Macaristan, Mihver Devletleri'ne katıldı.

1943 - İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.

1947 - II. Elizabeth ile Philip Mountbatten Wesminster Katedrali'nde evlendiler.

1959 - Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Deklarasyonunu yayınladı.

1959 - Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç ve İsviçre kısa adı EFTA olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği anlaşmasını imzaladılar.

1961 - Türkiye'de ilk koalisyon Hükümeti, Başbakan İsmet İnönü tarafından Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bakanlarla kuruldu.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba ablukasına son verdi.

1975 - İspanya'yı 36 yıl diktatörlükle yöneten, General Franco öldü.

1979 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Dr. Ümit Doğanay uğradığı saldırıda öldürüldü.

1980 - Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Zekeriya Önge'yi öldürme suçundan idam cezası alan 19 yaşındaki Erdal Eren'in idamını onayladı.

1984 - Evrende dünya dışı canlıların varlığını araştıran SETI kuruldu.

1985 - Microsoft, Windows 1.0 piyasaya verildi.

1989 - Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi.

1992 - Namık Tarancı, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

1994 - Dünya Halter Şampiyonası'nda Naim Süleymanoğlu, 64 kiloda 5 dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya aldı.

1998 - İtalya, 12 Kasım'da Roma Hava Alanı'nda yakalanan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı serbest bıraktı.

2003 - El-Kaide bağlantılı eylemciler; İstanbul, Levent'teki HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu'ndaki Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı düzenledi. 31 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

2022 - 2022 FIFA Dünya Kupası başladı.

6
20 Kasım (Bugün) ne günü?

20 KASIM’DA KİM DOĞDU?

270 - II. Maximinus, Roma ve Bizans imparatoru (ö. 313)

1858 - Selma Lagerlöf, İsveçli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1940)

1880 - Miheil Cavahişvili, Gürcü yazar (ö. 1937)

1886 - Karl von Frisch, Avusturyalı etolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1982)

1889 - Edwin Hubble, Amerikalı astronom (ö. 1953)

1923 - Nadine Gordimer, Güney Afrikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2014)

1925 - Robert F. Kennedy, Amerikalı siyasetçi (John F. Kennedy'nin ardından, bir suikast sonucu ölen ABD Adalet Bakanı) (ö. 1968)

1927 - Joyce Brothers, Amerikalı psikolog (ö. 2013)

1930 - Christine Arnothy, Macar yazar (ö. 2015)

1931 - Rosita Missoni, İtalyan yaratıcı yönetmen, moda tasarımcısı ve iş insanı (ö. 2025)

1938 - Colin Fox, Kanadalı aktör (ö. 2025)

1936 - Don DeLillo, Amerikalı yazar

1940 - Ediz Hun, Türk sinema oyuncusu ve siyasetçi

1940 - Özkan Sümer, Türk eski futbolcu, teknik direktör ve eski Trabzonspor başkanı (ö. 2020)

1942 - Bob Einstein, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 2019)

1942 - Joe Biden, Amerikalı siyasetçi, ABD'nin 46. başkanı ve ABD'nin 47. başkan yardımcısı

1945 - Emel Sayın, Türk ses sanatçısı

1946 - Ali Uyandıran, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1947 - Francesco Bellini, İtalyan bilim insanı ve iş insanı (ö. 2025)

1953 - Halid Bešlić, Bosnalı şarkıcı (ö. 2025)

1956 - Bo Derek, Amerikalı sinema oyuncusu

1956 - Ali Rıza Öztürk, Türk siyasetçi

1961 - Erol Kemah, Türk grekoromen güreşçi

1962 - Kamil Okyay Sındır, Türk ziraat mühendisi ve siyasetçi

1967 - Teoman, Türk rock müzik sanatçısı ve söz yazarı

1970 - Melda Arat, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1970 - Phife Dawg, Amerikalı hip hop müzisyeni (ö. 2016)

1970 - Mansur bin Zaid el-Nehyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin üyesi

1971 - Joel McHale, Amerikalı komedyen

1972 - Paulo Figueiredo, Angolalı millî futbolcu

1972 - İskender Suveyh, Tunuslu millî futbolcu

1972 - Tatiana Turanskaya, Transdinyesterli politikacı

1973 - Masaya Honda, Japon eski futbolcu

1974 - Claudio Husaín, Arjantinli millî futbolcu

1975 - Joshua Gomez, Amerikalı oyuncu

1976 - Mahmud A. Asrar, Türk çizgi roman sanatçısı

1976 - Muhammed Bereket, Mısırlı millî futbolcu

1976 - Nebojša Stefanović, Sırp siyasetçi

1976 - Atsushi Yoneyama, Japon eski millî futbolcu

1976 - Ji Yun-Nam, Kuzey Koreli eski millî futbolcu

1977 - Daniel Svensson, İsveçli müzisyen

1978 - Elif Sönmez, Türk oyuncu

1978 - Nadine Velazquez, Amerikalı oyuncu ve model

1979 - Dmitri Bulıkin, Rus millî futbolcu

1980 - Dilnaz Ahmediyeva, Uygur kökenli Kazak şarkıcı ve oyuncu

1981 - Carlos Boozer, Amerikalı eski basketbolcu

1981 - Güler, Türk şarkıcı

1981 - Yuko Kawaguchi, Japon-Rus buz patencisi

1981 - Andrea Riseborough, İngiliz oyuncu

1981 - İbrahim Toraman, Türk millî futbolcu

1982 - Shermine Shahrivar, Alman manken ve oyuncu

1982 - Fabián Villaseñor, Meksikalı futbolcu

1983 - Dele Aiyenugba, Nijeryalı futbolcu

1983 - Future, Amerikalı rapçi

1985 - Eric Boateng, Büyük Britanyalı profesyonel basketbolcu

1985 - Selim Gülgören, Türk şarkıcı ve oyuncu

1985 - Maria Mukhortova, Rus buz patenci

1985 - Themistoklis Tzimopoulos, Yunan asıllı Yeni Zelandalı millî futbolcu

1986 - Josh Carter, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1986 - Edder Delgado, Honduraslı millî futbolcu

1986 - Özer Hurmacı, Türk millî futbolcu

1986 - Oliver Sykes, İngiliz müzisyen

1986 - William, Brezilyalı futbolcu

1987 - Ben Hamer, İngiliz futbolcu

1987 - Valdet Rama, Arnavut futbolcu

1988 - Roberto Rosales, Venezuelalı millî futbolcu

1988 - Dušan Tadić, Sırp futbolcu

1989 - Cody Linley, Amerikalı genç oyuncu

1989 - Agon Mehmeti, Arnavut millî futbolcu

1989 - Sergey Polunin, Ukraynalı balet

1989 - Eduardo Vargas, Şilili millî futbolcu

1990 - Toko, Kongolu futbolcu

1991 - Irene Esser, Miss Venezuela 2011 tacını takmış 58. güzellik kraliçesi

1991 - Anthony Knockaert, Fransız futbolcu

1992 - Amit Guluzade, Azeri millî futbolcu

1993 - Miloš Stanojević, Sırp millî futbolcu

1994 - Timothy Kitum, Kenyalı orta mesafeci

1995 - Michael Clifford, Avustralyalı müzisyen

1995 - Kyle Snyder, Amerikalı güreşçi

1996 - Denis Zakaria, İsviçreli futbolcu

1997 - Kostas Adetokunbo, Yunan Basketbolcu

1998 - Yusuf Sarı, Türk millî futbolcu

7
20 Kasım (Bugün) ne günü?

20 KASIM’DA KİM ÖLDÜ?

284 - Numerianus, Aralık 283 - Kasım 284 tarihleri arasında Roma imparatoru

855 - Theoktistos, Bizans bürokrat

1559 - Frances Brandon, 1. Suffolk Dükü Charles Brandon ile Mary Tudor (Fransa kraliçesi)Mary Tudor'un ikinci çocukları ve ilk kızları (d. 1517)

1624 - İmâm-ı Rabbânî, Hint İslâm âlimi ve tasavvuf önderi (d. 1564)

1651 - Mikołaj Potocki, 1637'den 1646'ya kadar Polonya-Litvanya Birliği'nin üyesi Leh asilzade, 1646'dan 1651'e kadar kraliyet hetmanı, 1636'dan 1646'ya kadar Bracław Voyvodalığı valisi (d. 1595)

1737 - Caroline, Kral II. George'un eşi olarak Büyük Britanya ve İrlanda Kraliçesi (d. 1683)

1764 - Christian Goldbach, Rus matematikçi (d. 1690)

1811 - Sebastiano Giuseppe Danna, İtalyan general (d. 1757)

1894 - Anton Grigoryeviç Rubinstein, Rus bestekâr ve piyanist (d. 1829)

1903 - Gaston de Chasseloup-Laubat, Fransız otomobil yarışçısı (d. 1867)

1910 - Lev Nikolayeviç Tolstoy, Rus romancı (d. 1828)

1918 - John Bauer, İsveçli ressam (d. 1882)

1921 - Henry Hyndman, İngiliz Marksis (d. 1842)

1925 - Danimarkalı Alexandra, Kral VII. Edward'ın eşi olarak Birleşik Krallık ve İngiliz Dominyonları Kraliçesi ve Hindistan İmparatoriçesi (d. 1844)

1936 - Buenaventura Durruti, İspanyol anarşist, devrimci ve sendikalist (d. 1896)

1938 - Galli Maud, Norveç Kraliçesi (d. 1869)

1942 - Jack Greenwell, İngiliz futbolcu ve teknik direktör (d. 1884)

1945 - Francis William Aston, Britanyalı kimyager, fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1877)

1947 - Wolfgang Borchert, Alman yazar (d. 1921)

1949 - Wakatsuki Reijirō, Japonya'nın 15. başbakanı (d. 1866)

1950 - Francesco Cilea, İtalyan besteci ve müzik eğitimcisi (d. 1866)

1952 - Emsalinur Kadınefendi, II. Abdülhamid'in yedinci eşi (d. 1866)

1952 - Benedetto Croce, İtalyan filozof (d. 1866)

1954 - Clyde Vernon Cessna, Amerikalı mucit ve iş insanı (d. 1879)

1975 - Francisco Franco, İspanyol asker ve İspanya Devlet Başkanı (d. 1892)

1980 - Turhan Kapanlı, Türk siyasetçi (d. 1916)

1989 - Leonardo Sciascia, İtalyan yazar ve siyasetçi (d. 1921)

1992 - Namık Tarancı, Türk gazeteci ve Gerçek dergisi muhabiri (suikast) (d. 1955)

1995 - Sergey Grinkov, Sovyet Rus buz patencisi (d. 1967)

1999 - Amintore Fanfani, İtalyan siyasetçi (d. 1908)

2000 - Barbara Sobotta, Polonyalı kısa mesafe koşucusu (d. 1936)

2003 - David Dacko, Orta Afrikalı öğretim görevlisi ve siyasetçi (d. 1930)

2003 - Roger Short, Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosu (d. 1944)

2003 - Kerem Yılmazer, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1945)

2006 - Robert Altman, Amerikalı yönetmen (d. 1925)

2007 - Ian Smith, Rhodesialı çiftçi, savaş pilotu ve politikacı (d. 1919)

2012 - William Grut, İsveçli modern pentatlet (d. 1914)

2012 - Cemil Özeren, Türk müzisyen ve rock şarkıcısı (d. 1966)

2013 - Sylvia Browne, Amerikalı psişik medyum ve yazar (d. 1936)

2013 - Dieter Hildebrandt, Alman kabare ve tiyatro oyuncusu (d. 1927)

2016 - Gabriel Badilla, Kosta Rikalı eski millî futbolcu (d. 1984)

2016 - Konstantinos Stefanopulos, Yunan siyasetçi (d. 1926)

2017 - Janusz Wójcik, Polonyalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1953)

2018 - Roy Bailey, İngiliz sosyalist görüşlü halk müziği şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (d. 1935)

2018 - Robert Blythe, Britanyalı-Galli oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1947)

2018 - James H. Billington, Amerikalı akademisyen ve kütüphaneci (d. 1929)

2018 - Aaron Klug, Litvanya doğumlu Britanyalı kimyager ve biyofizikçi (d. 1926)

2018 - Eimuntas Nekrošius, Litvanyalı tiyatro yönetmeni (d. 1952)

2019 - Mary L. Good, Amerikalı organik kimyager, eczacı, siyasetçi ve bilim insanı (d. 1931)

2019 - John Mann, Kanadalı halk, rock müziği sanatçısı, söz yazarı ve aktör (d. 1962)

2019 - Michael J. Pollard, Amerikalı karakter oyuncusu, komedyen ve dublaj sanatçısı (d. 1939)

2020 - Ernesto Canto, Meksikalı yol yürüyüşü (d. 1959)

2020 - Marian Cycoń, Polonyalı siyasetçi (d. 1940)

2020 - Jacques Déprez, Fransız engelli koşucu (d. 1938)

2020 - June Furlong, İngiliz model (d. 1930)

2020 - Sırp Patrik Irinej, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 45. patriği (d. 1930)

2020 - Judith Jarvis Thomson, Amerikalı ahlâk filozofu ve metafizikçi (d. 1929)

2020 - Rita Sarkisyan, Eski Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın eşi ve Ermenistan'ın Eski first lady'si (d. 1962)

2022 - Hıncal Uluç, Türk gazeteci ve yazar (d. 1939)

