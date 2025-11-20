20 KASIM (BUGÜN) NE GÜNÜ? 20 Kasım’da ne oldu, kim öldü, kim doğdu?

Kategoriler
20 Kasım (Bugün) ne günü? ve 20 Kasım’da ne oldu, kim öldü, kim doğdu? soruları gündemde büyük yer kaplıyor. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı dönemlerinde 20 Kasım tarihinde birçok önemli olaylar yaşandı. Milyonların tanıdığı isimler bugünde doğarken yine geçmişe damga vuran pek çok isim de yine bu tarihte hayata veda etti. İşte 20 Kasım tarihinde kutlanan özel günler, bugün doğanlar, ölenler ve yaşanan olaylar…
20 Kasım günü tarihte birbirinden önemli birçok olay yaşandı. Pek çok kişi gözlerini 20 Kasım’da dünyaya açarken, kimileri bugün dünyaya elveda dedi. Aynı zamanda yaşanan olaylar neticesinde 20 Kasım günü özel gün olarak da kutlanmaya başlandı. Peki, 20 Kasım (Bugün) ne günü? 20 Kasım’da ne oldu, kim öldü, kim doğdu? İşte cevabı….
20 Kasım tarihi Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor.
1863 - Ziraat Bankası'nın kuruluşu.
1881 - Osmanlı Devleti'nde yayımlanan Muharram Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye örgütü kuruldu.
1910 - Meksika Devrimi başladı.
1922 - Lozan Konferansı'nın açılış töreni yapıldı.
1923 - Halk Fırkası, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütünü bünyesine aldı.
1936 - İspanya İç Savaşı'nda faşist ayaklanmaya karşı Cumhuriyetçiler safında mücadele eden anarşist önderlerden Buenaventura Durruti öldürüldü.
1939 - BBC Türkçe Servisi, yayınlarına başladı.
1940 - Macaristan, Mihver Devletleri'ne katıldı.
1943 - İstanbul Teknik Üniversitesi kuruldu.
1945 - II. Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları başladı.
1947 - II. Elizabeth ile Philip Mountbatten Wesminster Katedrali'nde evlendiler.
1959 - Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Deklarasyonunu yayınladı.
1959 - Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç ve İsviçre kısa adı EFTA olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği anlaşmasını imzaladılar.
1961 - Türkiye'de ilk koalisyon Hükümeti, Başbakan İsmet İnönü tarafından Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bakanlarla kuruldu.
1962 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba ablukasına son verdi.
1975 - İspanya'yı 36 yıl diktatörlükle yöneten, General Franco öldü.
1979 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Dr. Ümit Doğanay uğradığı saldırıda öldürüldü.
1980 - Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Zekeriya Önge'yi öldürme suçundan idam cezası alan 19 yaşındaki Erdal Eren'in idamını onayladı.
1984 - Evrende dünya dışı canlıların varlığını araştıran SETI kuruldu.
1985 - Microsoft, Windows 1.0 piyasaya verildi.
1989 - Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edildi.
1992 - Namık Tarancı, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.
1994 - Dünya Halter Şampiyonası'nda Naim Süleymanoğlu, 64 kiloda 5 dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya aldı.
1998 - İtalya, 12 Kasım'da Roma Hava Alanı'nda yakalanan PKK lideri Abdullah Öcalan'ı serbest bıraktı.
2003 - El-Kaide bağlantılı eylemciler; İstanbul, Levent'teki HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu'ndaki Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı düzenledi. 31 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.
2022 - 2022 FIFA Dünya Kupası başladı.
270 - II. Maximinus, Roma ve Bizans imparatoru (ö. 313)
1858 - Selma Lagerlöf, İsveçli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1940)
1880 - Miheil Cavahişvili, Gürcü yazar (ö. 1937)
1886 - Karl von Frisch, Avusturyalı etolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1982)
1889 - Edwin Hubble, Amerikalı astronom (ö. 1953)
1923 - Nadine Gordimer, Güney Afrikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2014)
1925 - Robert F. Kennedy, Amerikalı siyasetçi (John F. Kennedy'nin ardından, bir suikast sonucu ölen ABD Adalet Bakanı) (ö. 1968)
1927 - Joyce Brothers, Amerikalı psikolog (ö. 2013)
1930 - Christine Arnothy, Macar yazar (ö. 2015)
1931 - Rosita Missoni, İtalyan yaratıcı yönetmen, moda tasarımcısı ve iş insanı (ö. 2025)
1938 - Colin Fox, Kanadalı aktör (ö. 2025)
1936 - Don DeLillo, Amerikalı yazar
1940 - Ediz Hun, Türk sinema oyuncusu ve siyasetçi
1940 - Özkan Sümer, Türk eski futbolcu, teknik direktör ve eski Trabzonspor başkanı (ö. 2020)
1942 - Bob Einstein, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 2019)
1942 - Joe Biden, Amerikalı siyasetçi, ABD'nin 46. başkanı ve ABD'nin 47. başkan yardımcısı
1945 - Emel Sayın, Türk ses sanatçısı
1946 - Ali Uyandıran, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
1947 - Francesco Bellini, İtalyan bilim insanı ve iş insanı (ö. 2025)
1953 - Halid Bešlić, Bosnalı şarkıcı (ö. 2025)
1956 - Bo Derek, Amerikalı sinema oyuncusu
1956 - Ali Rıza Öztürk, Türk siyasetçi
1961 - Erol Kemah, Türk grekoromen güreşçi
1962 - Kamil Okyay Sındır, Türk ziraat mühendisi ve siyasetçi
1967 - Teoman, Türk rock müzik sanatçısı ve söz yazarı
1970 - Melda Arat, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1970 - Phife Dawg, Amerikalı hip hop müzisyeni (ö. 2016)
1970 - Mansur bin Zaid el-Nehyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin üyesi
1971 - Joel McHale, Amerikalı komedyen
1972 - Paulo Figueiredo, Angolalı millî futbolcu
1972 - İskender Suveyh, Tunuslu millî futbolcu
1972 - Tatiana Turanskaya, Transdinyesterli politikacı
1973 - Masaya Honda, Japon eski futbolcu
1974 - Claudio Husaín, Arjantinli millî futbolcu
1975 - Joshua Gomez, Amerikalı oyuncu
1976 - Mahmud A. Asrar, Türk çizgi roman sanatçısı
1976 - Muhammed Bereket, Mısırlı millî futbolcu
1976 - Nebojša Stefanović, Sırp siyasetçi
1976 - Atsushi Yoneyama, Japon eski millî futbolcu
1976 - Ji Yun-Nam, Kuzey Koreli eski millî futbolcu
1977 - Daniel Svensson, İsveçli müzisyen
1978 - Elif Sönmez, Türk oyuncu
1978 - Nadine Velazquez, Amerikalı oyuncu ve model
1979 - Dmitri Bulıkin, Rus millî futbolcu
1980 - Dilnaz Ahmediyeva, Uygur kökenli Kazak şarkıcı ve oyuncu
1981 - Carlos Boozer, Amerikalı eski basketbolcu
1981 - Güler, Türk şarkıcı
1981 - Yuko Kawaguchi, Japon-Rus buz patencisi
1981 - Andrea Riseborough, İngiliz oyuncu
1981 - İbrahim Toraman, Türk millî futbolcu
1982 - Shermine Shahrivar, Alman manken ve oyuncu
1982 - Fabián Villaseñor, Meksikalı futbolcu
1983 - Dele Aiyenugba, Nijeryalı futbolcu
1983 - Future, Amerikalı rapçi
1985 - Eric Boateng, Büyük Britanyalı profesyonel basketbolcu
1985 - Selim Gülgören, Türk şarkıcı ve oyuncu
1985 - Maria Mukhortova, Rus buz patenci
1985 - Themistoklis Tzimopoulos, Yunan asıllı Yeni Zelandalı millî futbolcu
1986 - Josh Carter, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1986 - Edder Delgado, Honduraslı millî futbolcu
1986 - Özer Hurmacı, Türk millî futbolcu
1986 - Oliver Sykes, İngiliz müzisyen
1986 - William, Brezilyalı futbolcu
1987 - Ben Hamer, İngiliz futbolcu
1987 - Valdet Rama, Arnavut futbolcu
1988 - Roberto Rosales, Venezuelalı millî futbolcu
1988 - Dušan Tadić, Sırp futbolcu
1989 - Cody Linley, Amerikalı genç oyuncu
1989 - Agon Mehmeti, Arnavut millî futbolcu
1989 - Sergey Polunin, Ukraynalı balet
1989 - Eduardo Vargas, Şilili millî futbolcu
1990 - Toko, Kongolu futbolcu
1991 - Irene Esser, Miss Venezuela 2011 tacını takmış 58. güzellik kraliçesi
1991 - Anthony Knockaert, Fransız futbolcu
1992 - Amit Guluzade, Azeri millî futbolcu
1993 - Miloš Stanojević, Sırp millî futbolcu
1994 - Timothy Kitum, Kenyalı orta mesafeci
1995 - Michael Clifford, Avustralyalı müzisyen
1995 - Kyle Snyder, Amerikalı güreşçi
1996 - Denis Zakaria, İsviçreli futbolcu
1997 - Kostas Adetokunbo, Yunan Basketbolcu
1998 - Yusuf Sarı, Türk millî futbolcu
284 - Numerianus, Aralık 283 - Kasım 284 tarihleri arasında Roma imparatoru
855 - Theoktistos, Bizans bürokrat
1559 - Frances Brandon, 1. Suffolk Dükü Charles Brandon ile Mary Tudor (Fransa kraliçesi)Mary Tudor'un ikinci çocukları ve ilk kızları (d. 1517)
1624 - İmâm-ı Rabbânî, Hint İslâm âlimi ve tasavvuf önderi (d. 1564)
1651 - Mikołaj Potocki, 1637'den 1646'ya kadar Polonya-Litvanya Birliği'nin üyesi Leh asilzade, 1646'dan 1651'e kadar kraliyet hetmanı, 1636'dan 1646'ya kadar Bracław Voyvodalığı valisi (d. 1595)
1737 - Caroline, Kral II. George'un eşi olarak Büyük Britanya ve İrlanda Kraliçesi (d. 1683)
1764 - Christian Goldbach, Rus matematikçi (d. 1690)
1811 - Sebastiano Giuseppe Danna, İtalyan general (d. 1757)
1894 - Anton Grigoryeviç Rubinstein, Rus bestekâr ve piyanist (d. 1829)
1903 - Gaston de Chasseloup-Laubat, Fransız otomobil yarışçısı (d. 1867)
1910 - Lev Nikolayeviç Tolstoy, Rus romancı (d. 1828)
1918 - John Bauer, İsveçli ressam (d. 1882)
1921 - Henry Hyndman, İngiliz Marksis (d. 1842)
1925 - Danimarkalı Alexandra, Kral VII. Edward'ın eşi olarak Birleşik Krallık ve İngiliz Dominyonları Kraliçesi ve Hindistan İmparatoriçesi (d. 1844)
1936 - Buenaventura Durruti, İspanyol anarşist, devrimci ve sendikalist (d. 1896)
1938 - Galli Maud, Norveç Kraliçesi (d. 1869)
1942 - Jack Greenwell, İngiliz futbolcu ve teknik direktör (d. 1884)
1945 - Francis William Aston, Britanyalı kimyager, fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1877)
1947 - Wolfgang Borchert, Alman yazar (d. 1921)
1949 - Wakatsuki Reijirō, Japonya'nın 15. başbakanı (d. 1866)
1950 - Francesco Cilea, İtalyan besteci ve müzik eğitimcisi (d. 1866)
1952 - Emsalinur Kadınefendi, II. Abdülhamid'in yedinci eşi (d. 1866)
1952 - Benedetto Croce, İtalyan filozof (d. 1866)
1954 - Clyde Vernon Cessna, Amerikalı mucit ve iş insanı (d. 1879)
1975 - Francisco Franco, İspanyol asker ve İspanya Devlet Başkanı (d. 1892)
1980 - Turhan Kapanlı, Türk siyasetçi (d. 1916)
1989 - Leonardo Sciascia, İtalyan yazar ve siyasetçi (d. 1921)
1992 - Namık Tarancı, Türk gazeteci ve Gerçek dergisi muhabiri (suikast) (d. 1955)
1995 - Sergey Grinkov, Sovyet Rus buz patencisi (d. 1967)
1999 - Amintore Fanfani, İtalyan siyasetçi (d. 1908)
2000 - Barbara Sobotta, Polonyalı kısa mesafe koşucusu (d. 1936)
2003 - David Dacko, Orta Afrikalı öğretim görevlisi ve siyasetçi (d. 1930)
2003 - Roger Short, Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosu (d. 1944)
2003 - Kerem Yılmazer, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1945)
2006 - Robert Altman, Amerikalı yönetmen (d. 1925)
2007 - Ian Smith, Rhodesialı çiftçi, savaş pilotu ve politikacı (d. 1919)
2012 - William Grut, İsveçli modern pentatlet (d. 1914)
2012 - Cemil Özeren, Türk müzisyen ve rock şarkıcısı (d. 1966)
2013 - Sylvia Browne, Amerikalı psişik medyum ve yazar (d. 1936)
2013 - Dieter Hildebrandt, Alman kabare ve tiyatro oyuncusu (d. 1927)
2016 - Gabriel Badilla, Kosta Rikalı eski millî futbolcu (d. 1984)
2016 - Konstantinos Stefanopulos, Yunan siyasetçi (d. 1926)
2017 - Janusz Wójcik, Polonyalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1953)
2018 - Roy Bailey, İngiliz sosyalist görüşlü halk müziği şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (d. 1935)
2018 - Robert Blythe, Britanyalı-Galli oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1947)
2018 - James H. Billington, Amerikalı akademisyen ve kütüphaneci (d. 1929)
2018 - Aaron Klug, Litvanya doğumlu Britanyalı kimyager ve biyofizikçi (d. 1926)
2018 - Eimuntas Nekrošius, Litvanyalı tiyatro yönetmeni (d. 1952)
2019 - Mary L. Good, Amerikalı organik kimyager, eczacı, siyasetçi ve bilim insanı (d. 1931)
2019 - John Mann, Kanadalı halk, rock müziği sanatçısı, söz yazarı ve aktör (d. 1962)
2019 - Michael J. Pollard, Amerikalı karakter oyuncusu, komedyen ve dublaj sanatçısı (d. 1939)
2020 - Ernesto Canto, Meksikalı yol yürüyüşü (d. 1959)
2020 - Marian Cycoń, Polonyalı siyasetçi (d. 1940)
2020 - Jacques Déprez, Fransız engelli koşucu (d. 1938)
2020 - June Furlong, İngiliz model (d. 1930)
2020 - Sırp Patrik Irinej, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 45. patriği (d. 1930)
2020 - Judith Jarvis Thomson, Amerikalı ahlâk filozofu ve metafizikçi (d. 1929)
2020 - Rita Sarkisyan, Eski Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın eşi ve Ermenistan'ın Eski first lady'si (d. 1962)
2022 - Hıncal Uluç, Türk gazeteci ve yazar (d. 1939)