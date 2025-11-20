20 KASIM (BUGÜN) NE GÜNÜ? 20 Kasım’da ne oldu, kim öldü, kim doğdu?

20 Kasım (Bugün) ne günü? ve 20 Kasım’da ne oldu, kim öldü, kim doğdu? soruları gündemde büyük yer kaplıyor. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı dönemlerinde 20 Kasım tarihinde birçok önemli olaylar yaşandı. Milyonların tanıdığı isimler bugünde doğarken yine geçmişe damga vuran pek çok isim de yine bu tarihte hayata veda etti. İşte 20 Kasım tarihinde kutlanan özel günler, bugün doğanlar, ölenler ve yaşanan olaylar…