 Erdem Avsar

2025 Ballon d'Or adayları kimler? Listedeki isimler belli oldu

Real Madrid'in yıldızları Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin yanı sıra genç yetenekler Lamine Yamal ve Cole Palmer'ın da yer aldığı 30 kişilik Ballon d'Or listesi belli oldu.

2025 Ballon d'Or adayları kimler? Listedeki isimler belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 17:33

dünyasının en prestijli bireysel ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or için 2025 yılı aday listesi resmi olarak açıklandı.

France Football dergisi tarafından organize edilen ödül için bu yıl 30 seçkin futbolcu yarışacak.

2025 Ballon d'Or listesinde 'in yıldız oyuncuları güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

2025 Ballon d'Or adayları kimler? Listedeki isimler belli oldu

Takımın İngiliz orta sahası Jude Bellingham, Fransız süperstarı Kylian Mbappe ve Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr. listenin en iddialı isimleri arasında gösteriliyor.

Listede ayrıca 'nin golcüsü Erling Haaland gibi geçtiğimiz sezonların formda isimleri de bulunuyor.

forması giyen Harry Kane, 'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ve 'nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski gibi deneyimli oyuncular da istikrarlı performanslarıyla adaylar arasında yer almayı başardı.

2025 Ballon d'Or adayları kimler? Listedeki isimler belli oldu

İşte 2025 Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen 30 futbolcu:

  • Jude Bellingham
  • Ousmane Dembélé
  • Gianluigi Donnarumma
  • Désiré Doué
  • Denzel Dumfries
  • Serhou Guirassy
  • Viktor Gyökeres
  • Erling Haaland
  • Achraf Hakimi
  • Harry Kane
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Robert Lewandowski
  • Alexis Mac Allister
  • Lautaro Martinez
  • Kylian Mbappé
  • Scott McTominay
  • Nuno Mendes
  • Joao Neves
  • Michael Olise
  • Cole Palmer
  • Pedri
  • Raphinha
  • Declan Rice
  • Fabian Ruiz
  • Mohamed Salah
  • Virgil van Dijk
  • Vinicius Jr.
  • Vitinha
  • Florian Wirtz
  • Lamine Yamal

Sıkça Sorulan Sorular

Ballon d'Or 2025 ödül töreni ne zaman yapılacak?
France Football, 2025 Ballon d'Or adaylarını açıklamış olsa da ödül töreninin kesin tarihi henüz duyurulmadı. Törenin genellikle yılın son çeyreğinde düzenlenmesi bekleniyor.
