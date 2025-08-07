2025 Ballon d'Or adayları kimler? Listedeki isimler belli oldu

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or için 2025 yılı aday listesi resmi olarak açıklandı.

France Football dergisi tarafından organize edilen ödül için bu yıl 30 seçkin futbolcu yarışacak.

2025 Ballon d'Or listesinde Real Madrid'in yıldız oyuncuları güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

Takımın İngiliz orta sahası Jude Bellingham, Fransız süperstarı Kylian Mbappe ve Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr. listenin en iddialı isimleri arasında gösteriliyor.

Listede ayrıca Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland gibi geçtiğimiz sezonların formda isimleri de bulunuyor.

Bayern Münih forması giyen Harry Kane, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ve Barcelona'nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski gibi deneyimli oyuncular da istikrarlı performanslarıyla adaylar arasında yer almayı başardı.

İşte 2025 Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen 30 futbolcu:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal