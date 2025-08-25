2025 DGS tercihleri ne zaman belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı ve adaylar tercih kılavuzunu ve tercih tarihlerini merakla bekliyor.

ÖSYM, 2025 DGS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı.

Kılavuzda lisans programlarının kontenjanları, taban puanları, başvuru şartları ve geçiş yapılabilecek bölümlere ilişkin ayrıntılar yer alacak.

2025 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Geçmiş yıllara bakıldığında tercih kılavuzunun genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 8-14 gün sonra yayımlandığı görülüyor.

Sonuçların 14 Ağustos'ta açıklandığı düşünüldüğünde, kılavuzun Ağustos sonuna kadar yayımlanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öte yandan kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte 2025 DGS tercih tarihlerinin de belli olması bekleniyor.

DGS tercih işlemlerinin Ağustos ayının son günlerinde veya Eylül’ün ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

2024 yılında tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl sonuçların daha erken açıklanması, tercih sürecinin de daha erken başlayabileceğine işaret ediyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Her aday, mezun olduğu ön lisans programına uygun lisans bölümleri arasından en fazla 30 tercih yapabilecek.