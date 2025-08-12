Menü Kapat
31°
2025 ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? Spor Bilimleri için yetenek sınavları başladı

YKS Kapsamında spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 13 Ağustos tarihinde uygulanmaya başlayacak. Sınavın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte adaylar tarafından 2025 ÖZYES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ÖSYM resmi internet sitesinden sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu.

2025 ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? Spor Bilimleri için yetenek sınavları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen 2025 sınavının başvuruları 23-28 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Başvuruların ardından 2025 ÖZYES sınavının 13-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. Sınavın başlamasına sayılı günler kala öğrenciler 2025 ÖZYES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

2025 ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 ÖZYES sınavının sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde duyurulacak.

Sonuçların saat kaçta açıklanacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ÖZYES sınavının sonuçları saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu yılda yine aynı saatlerde açıklanması bekleniyor.

Fiziki yeterlilik sınavında öğrencilere iki hak tanınacak. Erkek ve kadın öğrencilerin ayrı ayrı olarak değerlendirileceği sınavda, en iyi derece baz alınacak. ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre fiziki yeterlilik sınavında 90 saniye ve üzeri yapanların puanlarının hesaplanmayacağı belirtildi.

2025 ÖZYES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖZYES sonuçlarına öğrenciler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecekler. Öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

