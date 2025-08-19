2025 Rebiülevvel ayı başlangıcı ne zaman?

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel’in 2025 yılı başlangıç tarihi Safer ayının son günlerine yaklaşılırken araştırma konusu oldu.

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Rebiülevvel ayı, özellikle Mevlid Kandili’nin idrak edileceği dönem olmasıyla öne çıkıyor.

Rebiülevvel ayı boyunca gerçekleştirilen ibadetler ve dualar, dini kaynaklarda ayrıntılı şekilde belirtiliyor.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel bu yıl 24 Ağustos Pazar günü başlayacak. Rebiülevvel ayı, 22 Eylül 2025 tarihinde ise sona erecek.

Muharrem ve Safer aylarının ardından gelen Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. güne bağlayan gece, yani miladi 3 Eylül Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, Mevlid Kandili olarak idrak edilecek.

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır.